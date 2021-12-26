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新竹市宣布跟進囤房稅 預計2023年開徵

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

房地產價格飆漲， 新竹市府為抑制囤房炒作房市、落實居住正義，新竹市長林智堅今（26）日宣布，推動課徵囤房稅政策，將不影響自住用房屋且不轉嫁房客。針對非自住用房屋徵收稅率採差別稅率，5戶以下稅率從1.5％調漲為2.4％，6戶以上稅率則從1.5％調漲為3.6％。預計2023年開徵，影響戶數約有1.4萬戶，有93.77%戶都不受影響，為市庫增加5,154萬元囤房稅收，將加碼來推動青年的租金補貼

新竹市稅務局表示，新竹市是全國人口最年輕化的都市，因為科學園區，許多年輕人都有買屋、租屋的剛性需求。但是近年房地產價格飆漲，一般民眾難以負擔，為促使房價合理，加強房屋居住功能，將對持有竹市非自住用房屋者，按持有戶數多寡訂定差別稅率，期待能釋出更多房屋，解決民眾住的問題，實現居住正義。

目前新竹市自住用房屋徵收稅率為1.2％，以自然人本人、配偶及未成年子女全國合計3戶為限，這次修法完全不受影響。為打擊囤房，僅針對非自住用房屋徵收稅率做調整，並考量避免對非以囤房為目的房屋造成傷害或轉嫁租屋者，下列7種非自住用房屋因不具囤房性質，仍按單一稅率1.5％稅率課徵：

1、公有房屋供住家使用。

2、經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍。

3、BOT學生宿舍。

4、公同共有房屋。

5、起造人持有空置待銷住家用房屋，於起課3年內未出售者。

6、營利事業專供員工停車使用之停車場。

7、出租符合租賃住宅市場發展及管理條例規定者(包含社會住宅)。

新竹市長林智堅表示，非自住用房屋徵收稅率採差別稅率方案，預計明 （2022） 年上半年送新竹市議會審議，若順利通過，將在同年7月1日施行，最快2023年房屋稅開徵適用。為了讓年輕人都有房子住，新竹市推動囤房稅增加稅收，將加碼來推動青年的租金補貼，透過多元配套方案來解決住的問題。

竹市稅務局表示，民眾如有疑問，可洽稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161轉401-418、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。

囤房稅 租金補貼

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