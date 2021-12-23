公部門缺額釋出 北區國稅局約僱人員
財政部北區國稅局今（23）日表示，為因應業務需要，經公開招標程序委由財團法人台灣金融研訓院，辦理該局2022年約僱人員甄選，即日起開放報名至2022年1月4日17:00止，一律採網路報名。
北區國稅局表示，本次招考錄取名額正取共17名，另有備取73名，採集中報名，分區錄取、分區分發。
本次甄試分兩階段舉行，北區國稅局表示，第一試筆試內容為國稅法規概要、《行政程序法》及《行政罰法》，均採選擇題單選題型，時間在2022年1月23日；第二試考電腦打字，時間為3月12日。
財政部表示，未來工作地點即為北區國稅局暨所屬各分局、稽徵所及服務處，未來月支薪給為新台幣34,916元至38,657元，若分發到花蓮及離島地區，另有地域加給，若當年度調薪，則依調整後標準支應，約僱人員均享有全民健保、勞保，但不適用《勞動基準法》。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言