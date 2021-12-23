公部門缺額釋出 北區國稅局約僱人員

財政部北區國稅局今（23）日表示，為因應業務需要，經公開招標程序委由財團法人台灣金融研訓院，辦理該局2022年約僱人員甄選，即日起開放報名至2022年1月4日17:00止，一律採網路報名。

北區國稅局表示，本次招考錄取名額正取共17名，另有備取73名，採集中報名，分區錄取、分區分發。

本次甄試分兩階段舉行，北區國稅局表示，第一試筆試內容為國稅法規概要、《行政程序法》及《行政罰法》，均採選擇題單選題型，時間在2022年1月23日；第二試考電腦打字，時間為3月12日。

財政部表示，未來工作地點即為北區國稅局暨所屬各分局、稽徵所及服務處，未來月支薪給為新台幣34,916元至38,657元，若分發到花蓮及離島地區，另有地域加給，若當年度調薪，則依調整後標準支應，約僱人員均享有全民健保、勞保，但不適用《勞動基準法》。