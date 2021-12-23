交通部委託 財政部將連兩年發行乙類公債

財政部今（23）日公布2022年公債發行計畫，初估將發行19期、發債規模保守預估約5,000億元，希望活絡債市。其中有兩期乙類公債共380億元，將於明年第1季發行，這也是交通部連續兩年委託財政部發行乙類公債，將分別用於桃園航空城用地取得及鐵道局債務舉新還舊。

過去政府發行公債多以甲類公債為主，財政部近年希望各部會評估，鼓勵非營業特種基金自償性資金需求能透過發行乙類公債來籌資，各部會中以交通部最相挺，連續兩年都委託財政部發行乙類公債。

明年預計發行的兩期乙類公債都在第1季，1月發行180億元乙類公債、十年期，是來自民航事業作業基金所需，主要支援民航局桃園航空城用地取得；另一期則是在3月發行，規模200億元、兩年期，為鐵道發展基金所需，將用於舉新還舊。

國庫署副署長顏春蘭表示，為因應國庫調度、同時活絡債市，明年持續規律發行公債，例如五年期、十年期公債幾乎每兩月發行一次，30年期則約每半年發行一次。

目前國庫署初估明年甲類、乙類合計發債規模約5,000億元，實際發行情形會視調度需求滾動檢討。較為明朗的是明年第1季，共將發行1,630億元公債，用途方面，除前述380億元乙類公債外，另外650億元用於新冠肺炎特別預算，600億元則用於債務基金舉新還舊。

此外官員指出，明年舉新還舊公債的到期債，扣除法定強制債務還本960億元後，約有4,000億元可用來舉新還舊，將在明年定期適量發行。

國庫署統計，今年共發行20期公債、共6,170億元，其中18期共5,550億元為甲類公債，剩餘兩期為交通部委託財政部發行的乙類公債，規模為620億元。明年發債規模是否會超越今年，官員表示目前尚難預估。