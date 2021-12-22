OECD全球最低稅負7.5億歐元營收標準 四年內有兩年達標

OECD於20日公布全球最低稅負制（支柱二，Pillar 2）細節法規架構（Model Rules），資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，跨國集團在受測年度營收達到7.5億歐元的標準，就落入全球最低稅負制的範疇。所謂受測年度指過去四年內有兩年。

法規架構共分為十個章節。未來世界各國將以這個細節法規架構為模板，制定屬於該國國內法下的全球最低稅負制法規。

曾博昇指出，OECD希望各國能在2023年實施支柱二，但是法規架構的逐條註釋（Commentary）及行政性實施框架（Implementation Framework）卻要等2022年上半才能提出，考量各國的立法程序所需時間，實在是很挑戰的時程。

全球最低稅負制細節法規架構涵蓋兩大規定 : 「所得涵蓋規定」（Income Inclusion Rule, IIR）以及「徵稅不足之支出規定」（Undertaxed Payments Rule, UTPR），統稱為「全球防止稅基侵蝕規定」（Anti Global Base Erosion, GloBE）。支柱二下另外還有一種對低稅國支付費用課稅加以調整的徵稅規則，稱為應予課稅規定（Subject to Tax Rule, STTR）。

根據OECD的規劃，2022年初還將陸續發布支柱二其他相關具體化操作規定。首先將對細節法規架構再做進一步的逐條註釋，緊接著還有全球最低稅負制在行政管理、合規遵法與各國協調等方面的行政性實施框架，包含申報義務、多邊審閱程序，以及可能引進避風港條款等，以及STTR的細節法規框架、租稅協定範本及其逐條註釋。

此外，對行政性實施框架與應予課稅規定的細節法規框架，OECD將分別於明年2月與3月公開徵求意見。

資誠整理出細節法規架構五大重要更新內容：

一、大型跨國集團門檻標準細化

全球最低稅負制度僅適用大型跨國企業，在受測年度（過去四年內有兩年）營收達到7.5億歐元（約合新台幣240億元）的標準，就落入全球最低稅負制的範疇。

二、具體化實質性排除範圍

實質性排除規定（substance-based carve out）訂為8%的有形資產帳面價值與10%的人員薪資費用，可以排除適用最低稅負制。排除比率將逐年遞減，至十年後均為5%。這保留了一點稅務優惠制度空間給各國吸引投資。

有形資產包括 : 稅收管轄區內的有形資產、天然資源、承租人使用有形資產的權利以及某些政府許可證（包括開發天然資源的許可證）；但不包括持有供未來銷售、出租或投資的資產。

人員薪資費用則涵蓋薪資及其他具個別性的直接福利性費用（例如商業健康保險費、養老金支出等）和企業所承擔的薪資稅費、社會保險費與健保費等。

三、納入遞延所得稅概念來計算有效稅率

由於會計上認列收入與費用的時間與稅法上有所出入，享受租稅優惠可能產生時間性差異，前面年度少繳稅，但後面再把不足的稅繳齊。在導入遞延所得稅的概念後，得以將遞延所得稅負債（deferred tax liability, DTL）與虧損扣抵（loss carry-forward）也納入「調整後涵蓋稅種」（分子）一併考量，避免企業在前期少繳稅時就被全球最低稅負認定為是低稅國，從而被補徵稅款。

不過，也有限制條款，例如 : 對遞延所得稅負債所產生的抵免權設定最低比率的限制、不得基於管理上預測未來風險為理由提列遞延所得稅負債或資產等。另外還有一種限制是，若相關稅款在五年內並未支付，導致先前所認列的所得無法被轉回者，原則上此遞延所得稅負債將被追回（recapture mechanism）；不過也有不受五年限制之例外者，包括 : 研發費用、對外幣或未實現收益的評價損益等。企業也可以選擇不要適用遞延所得稅會計原則，可以將前期虧損結轉，待日後有效稅率降低產生最低稅負補充稅那年，再來抵免當年度補充稅，這也是可以的。

四、UTPR各國對補充稅的分配公式更具體

UTPR是一種備位規定，例如最終母公司或控股公司都未導入所得涵蓋規定等情況時，才適用，將低稅負國的集團個體低於最低稅率的不足利潤，拉到其他國家徵稅；總公司所在國受控個體也是低稅時，其他個體所在國也可以適用UTPR。

其他集團個體所在國（除最終母公司、控股公司和低稅負國家以外）怎麼分配此不足利潤，將用一個具體的公式來計算分配比例。這個公式取決於兩項分配要素：員工人數及有形資產帳面價值。計算上是將各國境內的集團個體所屬員工與有形資產數額，以一定比例納入公式中計算，得出該國的份額，第一項要素是有形資產的帳面資產淨額，另一項要素則是在該國境內所有集團個體所雇用的員工總數。

五、更具體說明申報機制

大型跨國集團個體需在法規實施第一年後的18個月內，在當地國提交全球最低稅負制的相關資料，除非此個體的資訊已由集團的最終母公司提交給最終母公司所在國，並其最終母公司所在國與個體所在國已有資訊交換協議。之後，相關資料將須在每個年度截止後15個月內提交。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務副總經理彭人恬補充，全球最低稅負制這個細節法規架構原本預計11月公布，一波三折。由於各國經濟力量不同、稅制差異也大，在許多議題上多有爭議。加上跨國企業受到史無前例的全球追稅，也運用眾多管道傳達自身的考量與建議，在各方討論後，最終版本終於在近日發布。

彭人恬表示，細節法規架構雖然公布了。然而，在明年OECD發布其他補充性細節規定前，還是缺乏具體釋例、申報規定與各國協調等各方面的細節可供遵循。

他指出，從遵法合規的角度來看，跨國大型企業正面臨前有未見的挑戰。細節法規架構文件長達數十頁，足見制度的複雜性。特別這項稅額的計算方式與以往任何各國稅制都不同（例如涉及跨越國境間稅額的分配等），各種新名詞不易理解，集團需要更加彈性的IT或ERP系統可以支持。

曾博昇表示，面對全球最低稅負制，台資企業應事先評估對自身的影響，有以下四種情況者要特別注意：

1.使用低稅率或免稅天堂國家進行轉單並留有利潤。

2.在某些國家設有境外總部並享受租稅優惠。

3.在某些國家進行製造並享受租稅優惠。

4.聯屬公司間的費用支付。