OECD公布全球最低稅負立法範本 稅率訂為15%

OECD在12月20日公布全球最低稅負制（支柱二）的立法範本（model rules）， 宣告集團合併營收超過7.5億歐元的跨國企業，全球最低稅負自2023年起為15%。KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫指出，OECD在10月公布聲明時，稅率共識是至少15%，如今已確定就訂為15%。

丁傳倫說，預定明年年初會公布立法範本的註釋，屆時能知道更多細節，能計算各集團稅負會增加多少。

立法範本能在今年年底前公布，丁傳倫指出，各國就能在明年趕緊將最低稅負制導入國內法。「明年要特別注意各國立法進度，」這關乎最低稅負制是否如期日出。

安侯建業廖月波副總經理說明立法範本內容主要：一、明定適用最低稅負跨國企業範圍，排除政府實體、非營利組織、退休金、投資基金。二、訂定依租稅管轄區別計算各轄區之有效稅率和規定繳納補充稅規則。三、根據議定之規則對跨國企業成員徵收補充稅。

廖月波指出，並訂供過渡期規則，例如跨國企業若有效稅率未達全球最低要求稅率，允許以之前年度虧損數得抵減所得。

還有，丁傳倫指出，當一國給付給另一國有關利息、權利金或其他相關支出等，因租稅協定而使該筆所得有效稅率低於9%時，例如有的國家不扣繳，有的國家扣繳率只5%，依立法範本，給付出國門的扣繳率為9%。

丁傳倫表示，立法範本確定租稅領域概念，舉例講，台灣企業赴大陸投資的很多，不只設一家公司，租稅領域概念就是要把所有的公司加總起來，確定企業的所得稅占稅前盈利要達15%。不足部分，就是被加稅的部分。

另外，例如到東南亞投資，享四免九減半租稅優惠者，四年免稅，九年課稅減半，最後計算最低稅負時，可能會不足15%，這也是集團要特別注意的。