遺產稅不必手動算 明年起稅額試算服務上路

遺產稅申報新制上路，財政部今（20）日宣布，未來符合一定要件的遺產稅案件，會比照綜所稅稅額試算模式，待納稅義務人提出申請後，國稅局會直接提供試算後的稅單給繼承人確認，家屬們可以省下遺產稅複雜的計算功夫，本措施預計2022年1月1日起上路。

遺產稅申報模式近年不斷精進，財政部長蘇建榮表示，過去在金管會等各單位協助下，去年開放繼承人可到國稅局，查詢被繼承人的金融遺產，再由各單位通知繼承人；而從今年9月1日開始，各金融機構提供的金融遺產資料，則改由統一送到國稅局，讓國稅局擔任單一窗口，納稅義務人不用四處確認，上述服務實施以來，已累積受理11萬餘件申請案。

蘇建榮指出，從明年開始，讓遺產稅申報模式會大幅改變，由過去國稅局被動接受申報，改為主動協助申報，成為繼綜所稅之後，第二項可由國稅局進行稅額試算的服務。

未來遺產稅申報案件要採稅額試算，主要有二大要件，首先申請人身分，被繼承人為我國稅務居民，且為領有身分證的國民；遺產稅納稅義務人，須為被繼承人之配偶、子女，同樣持有身分證統一編號、未辦理拋棄繼承。

第二項要件為遺產內容，遺產總額須在新台幣3000萬元以下，且須被繼承人名下沒有不計入遺產總額的財產。

財政部表示，每年遺產稅申報案件約為15.3萬件，其中約有七成符合上述條件。

國稅局提供試算內容中，在遺產總類的部分，共有納入被繼承人的不動產、存款、投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、保險及汽車等。

另一項試算項目為法定扣除額，包括從內政部資料庫，導入配偶、子女、父母等遺產稅扣除額項目，從衛福部資料庫導入的身心障礙扣除額，以及死亡前未償債務扣除額、公設保留地及喪葬費扣除額等。

財政部指出，未來新制上路後，民眾可利用線上申請，或洽任一國稅局查詢被繼承人金融遺產資料，同時勾選申請稅額試算服務、延期申報，國稅局會於受理申請後30個工作日內回覆。