嘉縣土地現值、公告地價齊漲 朴子第84區段蟬聯「地王」

嘉義縣地政處今公告 111年度土地現值，較去年調升1.51%，2年調整一次的公告地價則較前年調升1.98%；今年「地王」位於朴子市第84區段、新市場路西側市西路的山通路間，公告土地現值每平方公尺13萬，換算後每坪約42.9萬元。

地政處分析，土地現值與公告地價齊漲，主要因馬稠後工業區一期用地開發成熟，廠商陸續進駐，另馬稠後後期範圍完成用地變更等因素，如扣除該區後，全縣公告土地現值上漲幅度為1.04%，公告地價上漲幅度則為1.27%，僅微幅調升。

嘉義縣土地面積約18.9萬公頃、筆數73萬餘筆，共計畫分4379個地價區段，111年最高地價區段位於朴子市新市場路西側市西路的山通路間、朴子市第84區段，公告土地現值每平方公尺13萬，換算後每坪約42.9萬元。

地政處分析，該區段因鄰近嘉義客運朴子總站，是東往嘉義市，西至東石、布袋海口的交通中心，附近多家銀行，對面是朴子市第二市場，周邊商店林立，商業活動熱絡，生活機能與交通運輸便利，是人潮匯聚的重要區域，因而蟬聯本縣最高地價區段。

地政處長邱慧燕表示，嘉義縣111年公告土地現值及公告地價之銓定，主要依據調查市場買賣案例，除舉辦4場公開說明會彙集各界意見，並邀集與本縣毗鄰縣市政府協調，在考量整體經濟發展、民眾賦稅能力及各地價區段間之均衡性等因素後，經本縣地價及標準地價評議委員會評議通過，並於明年1月1日公告。