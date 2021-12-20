嘉縣土地現值、公告地價齊漲 朴子第84區段蟬聯「地王」
嘉義縣地政處今公告 111年度土地現值，較去年調升1.51%，2年調整一次的公告地價則較前年調升1.98%；今年「地王」位於朴子市第84區段、新市場路西側市西路的山通路間，公告土地現值每平方公尺13萬，換算後每坪約42.9萬元。
地政處分析，土地現值與公告地價齊漲，主要因馬稠後工業區一期用地開發成熟，廠商陸續進駐，另馬稠後後期範圍完成用地變更等因素，如扣除該區後，全縣公告土地現值上漲幅度為1.04%，公告地價上漲幅度則為1.27%，僅微幅調升。
嘉義縣土地面積約18.9萬公頃、筆數73萬餘筆，共計畫分4379個地價區段，111年最高地價區段位於朴子市新市場路西側市西路的山通路間、朴子市第84區段，公告土地現值每平方公尺13萬，換算後每坪約42.9萬元。
地政處分析，該區段因鄰近嘉義客運朴子總站，是東往嘉義市，西至東石、布袋海口的交通中心，附近多家銀行，對面是朴子市第二市場，周邊商店林立，商業活動熱絡，生活機能與交通運輸便利，是人潮匯聚的重要區域，因而蟬聯本縣最高地價區段。
地政處長邱慧燕表示，嘉義縣111年公告土地現值及公告地價之銓定，主要依據調查市場買賣案例，除舉辦4場公開說明會彙集各界意見，並邀集與本縣毗鄰縣市政府協調，在考量整體經濟發展、民眾賦稅能力及各地價區段間之均衡性等因素後，經本縣地價及標準地價評議委員會評議通過，並於明年1月1日公告。
公告地價及公告土地現值分別為課徵地價稅與土地增值稅的參考依據，111年調整後大幅地增進各地價區段間均衡性，實現稅賦公平合理，民眾如需查詢嘉義縣111年公告土地現值及公告地價，於明年1月1日公告後，可於上班時間到嘉義縣各地政事務所閱覽處翻閱或至嘉義縣政府地政處網站（ https://reurl.cc/Yj2kmo ）查詢。
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