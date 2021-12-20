立院協商完成 電動車免牌照稅延長四年

立法院財政委員會今（20）日針對《使用牌照稅法》修正草案召開黨團協商，對於電動車輛免牌照稅年限取得共識，維持行政院版本延長四年至2025年底，完成黨團協商後，可望年底前三讀。

立法院財委會日前審查牌照稅法修正草案，行政院、朝野版本對於電動車輛免稅延長年限，從延長四年到十年，甚至無限期延長都有，各黨團當時並無共識，由於牌照稅屬於地方稅，請財政部了解地方政府意見後再行朝野協商。

今日財委會朝野協商過程中，賦稅署長許慈美表示，經洽詢地方政府意見，有19個地方政府贊成行政院版本；至於贊成「多多益善」延長五年、九年、十年的僅台北市；對於無限期延長，則是全數地方政府都反對；另外台中市、新竹市、苗栗縣則表示不贊成延長減稅，希望由中央補助。

國民黨立委曾銘宗詢問，牌照稅法修法拖到今日才朝野協商，若趕不及在年底前通過，該如何補救？

許慈美回應，若來不及年底前完成立法，雖然追溯沒有問題，但是車輛移轉時必須先完稅，若直至元旦尚未通過，車主可能要先繳稅、後退稅，更有甚者，牌照稅於4月開徵，若屆時修法尚未通過，過去從未接過牌照稅單的1.8萬戶車主，將會收到稅單，造成困擾。

民進黨立委、財委會召委鍾佳濱表示，依照進度，在12月底前是可以完成三讀的。

民進黨立委沈發惠表示，對於延長年限各方看法見仁見智，建議尊重行政機關對於年限的評估，各版本不要太堅持。

經過討論，朝野立委對於延長年限不再堅持，照行政院版本通過，並通過附帶決議，請經濟部、財政部對於我國電動車在整體汽車工具使用比例，在施行期間各年度結束後兩個月內提出分析資料，掌握我國在運具電氣化推動進展，評估是否有續行免徵牌照稅之需要，提早因應。

此外國民黨立委李貴敏提案第7條修正，孩童扶養監護人父母其中一人，並領有駕駛執照者，以一輛自用小客車為限，限額免徵使用牌照稅，希望照顧生育家庭。

對此許慈美表示，經過概算，若照委員提案恐將有近73億元稅損，對地方政府財政影響很大，同時也容易產生借名免稅的漏洞，導致無法落實提案美意，建議應由非租稅工具來協助。最後朝野同意維持現行條文。

另外民進黨立委陳素月、鍾佳濱提案第28條修正案，有關逾期未繳牌照稅罰則適度修正等兩條文，也都維持現行條文，不過通過附帶決議，財政部會發布解釋令，並適度修正裁罰倍數表。