快訊

新北議長指侯友宜「公投四個都同意」 市府發聲明否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中公告土地現值調漲！新光三越百貨16度蟬聯地王

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市地價及標準地價評議委員會決議，台中明年公告土地現值平均上漲1.89％，地王仍由台中新光三越百貨公司（右側）蟬聯。記者趙容萱／攝影
台中市地價及標準地價評議委員會決議，台中明年公告土地現值平均上漲1.89％，地王仍由台中新光三越百貨公司（右側）蟬聯。記者趙容萱／攝影

台中市政府昨天召開地價及標準地價評議委員會，決議台中市明年公告土地現值平均上漲1.89％，合理反映市場不動產價格變動，近期台中房市熱絡，漲幅最高為台中14期重劃區達59.83％。公告地價考量新冠肺炎疫情趨緩，各行各業仍在復甦階段，公告地價持平，微幅調整0.06％。 台中市「地王」仍由台中新光三越百貨公司第16度蟬聯，換算每坪土地現值約221.4萬元，相較今年漲幅約0.06％。

台中市地政局說明，公告地價自2017年修正為每2年調整1次，台中市地價及標準地價評議委員會評議公告地價持平，調整0.06%。經試算，一般土地平均地價稅約增加30元，自用住宅用地平均地價稅約增加2元。近年土地增值稅持續超徵，加上新興開發區地價稅開始課徵，對於市府建設應無影響。明年土地買賣移轉或變更使用，地價稅額也會變動，應納稅額以實際收到稅單為準。

地政局指出，公告土地現值採每年調整，為合理反映各開發區建設投資挹注，達成漲價歸公目標，所以調漲台中市新興開發區公告土地現值，漲幅分別為14期公辦市地重劃59.83%、高鐵新市鎮自辦市地重劃24.52%、長春自辦市地重劃11.39%、捷運文心北屯機廠區段徵收9.99%、台中糖廠區段徵收4.54%，其餘地區均衡調整。

地政局指出，台中市各行政區中，除北屯區有數個新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值調漲10.79%外，其餘行政區市價無顯著波動，公告土地現值多為持平或微幅上漲，幅度介於0.04%至1.36%間。台中市明年公告土地現值平均上漲1.89%，調整後的現值占市價90.37%，多數地價持平。

地政局說明，明年公告土地現值及公告地價調整結果，市府將於完成行政程序後，依規定明年元旦公告，屆時民眾可利用市府地政局及各地政事務所網路查詢。

台中市地價及標準地價評議委員會決議，台中明年公告土地現值平均上漲1.89％，地王仍由台中新光三越百貨公司蟬聯。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影
台中市地價及標準地價評議委員會決議，台中明年公告土地現值平均上漲1.89％，地王仍由台中新光三越百貨公司蟬聯。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影

地價稅

延伸閱讀

頭份140地價區蟬聯苗栗「地王」 最低價在雪霸僅88元

竹市明年公告現值均漲0.99% 站前角地蟬聯「地王」

彰化惠來產業園區開發案將環評 環團籲勿通過

中市111年公告地價持平 台中新光三越第16度蟬聯地王

相關新聞

台中公告土地現值調漲！新光三越百貨16度蟬聯地王

台中市政府昨天召開地價及標準地價評議委員會，決議台中市明年公告土地現值平均上漲1.89％，合理反映市場不動產價格變動，近...

FB私密社團交易 三招追稅

Facebook私密社團交易，過去總是難以查稅的角落，北區國稅局表示，近期正透過三步驟展開網路追稅，首先，透過Faceb...

單月網銷達起徵點 須設稅籍繳營業稅

透過網路銷售貨物，近年課稅規定加嚴，北區國稅局表示，網路電商的營業稅起徵點，為每月銷售勞務4萬元，或銷售貨物達8萬元，只...

領退稅款憑單過期 須改國庫支票兌領

退稅憑單過期之後，欲領取退稅款的納稅人，須改用國庫退稅支票來兌領，台北國稅局表示，而如果連退稅支票都放到過期，就必須主動...

公益出租人 免稅額提高

內政部日前已通過修法，提高公益出租人所得稅優惠，北區國稅局表示，公益房東們在明年報稅時，要留意租金收入的月份，今年度6月...

稅稅唸學堂／單身姑姑臨終送他房子，隔月賣了，國稅局准他適用舊制

簡家興（化名）106年9月取得新北市蘆洲一間房子的所有權，這是單身姑姑生前立下遺囑指定給他的，過戶後隔月賣出。北區國稅局的處置很快地來了，說他沒有申報房地合一稅，補稅48.4萬多元、罰款19.3萬多元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。