台中公告土地現值調漲！新光三越百貨16度蟬聯地王

台中市政府昨天召開地價及標準地價評議委員會，決議台中市明年公告土地現值平均上漲1.89％，合理反映市場不動產價格變動，近期台中房市熱絡，漲幅最高為台中14期重劃區達59.83％。公告地價考量新冠肺炎疫情趨緩，各行各業仍在復甦階段，公告地價持平，微幅調整0.06％。 台中市「地王」仍由台中新光三越百貨公司第16度蟬聯，換算每坪土地現值約221.4萬元，相較今年漲幅約0.06％。

台中市地政局說明，公告地價自2017年修正為每2年調整1次，台中市地價及標準地價評議委員會評議公告地價持平，調整0.06%。經試算，一般土地平均地價稅約增加30元，自用住宅用地平均地價稅約增加2元。近年土地增值稅持續超徵，加上新興開發區地價稅開始課徵，對於市府建設應無影響。明年土地買賣移轉或變更使用，地價稅額也會變動，應納稅額以實際收到稅單為準。

地政局指出，公告土地現值採每年調整，為合理反映各開發區建設投資挹注，達成漲價歸公目標，所以調漲台中市新興開發區公告土地現值，漲幅分別為14期公辦市地重劃59.83%、高鐵新市鎮自辦市地重劃24.52%、長春自辦市地重劃11.39%、捷運文心北屯機廠區段徵收9.99%、台中糖廠區段徵收4.54%，其餘地區均衡調整。

地政局指出，台中市各行政區中，除北屯區有數個新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值調漲10.79%外，其餘行政區市價無顯著波動，公告土地現值多為持平或微幅上漲，幅度介於0.04%至1.36%間。台中市明年公告土地現值平均上漲1.89%，調整後的現值占市價90.37%，多數地價持平。