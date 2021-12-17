稅收太旺 前十月國庫收入年增14.4%

經濟景氣帶動營所稅、證交稅成長，財政部今（17）日指出，今年前十月各級政府課稅收入，較去年同期大增二成；再加上發行債券等額外收入，今年前十月各級政府總收入，年增14.4%。

我國今年稅收持續寫下歷年新高紀錄，帶動整體國庫收入也不斷向上成長，財政部指出，今年前十月各級政府的公庫收入，合計已達到4兆2,806億元，較去年同期增加5,395億元，年增率為14.4%。

財政部指出，今年的稅收成長，有很大一部分與年度預算的增長有關，今年前十月總預算項目下的收入，合計3兆424億元為主，約占前十月收入的七成，另有1兆1,880億元收入，則為預算外收入，還有部分往年預算項目的收入。

財政部表示，今年預算項目中最主要的「開源」部分，主要還是來自稅收的大幅成長，今年前十月各級政府的稅收收入，較去年增加了3,919億元，年增率達到20.8%，是各項國庫收入項目當中，成長最多的項目。

前十月除了總稅收之外，多個稅收項目皆創新高，財政部指出，金額成長最大的項目，主要來自營所稅、證交稅、營業稅及綜所稅等四大稅目的貢獻，足以顯示實體經濟、台股活絡等二大因素，為國庫收入帶來及時雨。

據瞭解，除了上述國稅之外，地方政府稅收來源中，今年前十月的房屋稅、牌照稅等項目，也創歷史新高。

值得注意的是，在各項預算項目中，「規費收入」這一項較去年短少1,428億元，年減逾六成，另外還有財產收入減少191億元，年減26.5%。官員表示，這二項收入減少，其實是受到高基期因素影響，去年同期的統計區間中，5G釋照、世貿三館地上權等高收入的項目，比較基期較高。

在總預算項目之外，財政部指出，前十月中央發行公債、地方賒借收入，以及特種基金帶來的收益不俗，在上述項目的帶動下，預算外收入年增3,232 億元，年增37.4%，增幅也不容小覷。