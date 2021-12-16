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默克投資台灣 高雄新廠今動土

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
台灣默克集團李俊隆董事長於動土典禮致。業者/提供
台灣默克集團李俊隆董事長於動土典禮致。業者/提供

默克繼14日公布在台擴大投資170億後，於今（16）日於高雄廠進行電子材料供應設備製造廠動土典禮，由台灣默克集團李俊隆董事長親自主持，並邀請到高雄市陳其邁市長、德國在台協會處長許佑格博士（Dr. Jörg Polster）、德國經濟辦事處 林百科處長 （Axel Limberg）、南科管理局蘇振綱局長、財政部關務署高雄關 張淑娟副關務長及南部科學園區同業公會陳麗芬理事長等貴賓一同見證。

新廠房將建立於默克高雄廠（台灣賽孚思科技股份有限公司）旁7000平方公尺的空地上，用於拓展電子材料供應系統與服務的生產與研發量能，並新增特殊氣體與化學材料儲存與輸送系統的前瞻產品線，預計在在2022年底開始供應台灣與亞洲客戶所需的產品。

默克集團高雄廠進行電子材料供應設備製造廠動土典禮，由台灣默克集團李俊隆董事長親自主持，並邀請到高雄市陳其邁市長、德國在台協會處長許佑格博士、德國經濟辦事林百科處長、南科管理局蘇振綱局長、財政部關務署高雄關張淑娟副關務長等貴賓一同見證。業者/提供
默克集團高雄廠進行電子材料供應設備製造廠動土典禮，由台灣默克集團李俊隆董事長親自主持，並邀請到高雄市陳其邁市長、德國在台協會處長許佑格博士、德國經濟辦事林百科處長、南科管理局蘇振綱局長、財政部關務署高雄關張淑娟副關務長等貴賓一同見證。業者/提供

默克 德國

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