台北101大樓九度蟬連地王 公告地價上漲2.63%每坪630萬

台北市2022年公告土地現值及公告地價經地價評議委員會評定完成。課徵土地增值稅依據的公告土地現值較2021年上漲3.41%；課徵地價稅基礎的公告地價則較2020年上漲2.63%。台北101大樓以公告土地現值每平方公尺190萬7,000元，換算每坪約630萬元，第九度蟬連全市地王。

北市地政局指出，地王由「台北101大樓」穩居寶座，因具全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長，公告土地現值以換算每坪約630萬元，連續九年蟬連地王。居次的「新光摩天大樓」使用強度全市最高，換算每坪約608萬元，位居地后，以北門為中心的西區門戶計畫持續推動，未來仍具發展潛力。

根據地政局統計，2022年地價作業調查期間（2010年9月2日至2021年9月1日）經濟景氣穩定成長，加上各國仍維持貨幣寬鬆政策，在資金充沛及長期低利率環境下，不動產交易量能增溫。經統計全市不動產買賣登記案量30,779件，較去年同期27,392件增加3,387件，增幅達12.36%，連續四年正成長；不動產交易價格部分，2021年8月台北市住宅價格指數相較2020年同期上漲2.92%，依據實價登錄資料調查結果，連續四年呈現上漲情形。整體而言，不動產市場呈現「量增價溫」格局。

台北市各行政區評議結果，全市12行政區均上漲。漲幅最大的為南港區，在東區門戶計畫帶動下，各項公共建設持續推動，大型整體開發案漸次展開，對城市風貌呈現大幅度的翻轉，平均調幅4.22%居首；居次的內湖區，擁有碧湖公園及大湖公園的天然景觀環境，加上內湖科技園區就業人口帶來的居住需求，平均調幅亦達4.10%。漲幅最小的為士林區，受疫情影響，士林夜市商圈商業活動減弱，加以使用受限之保護區土地比例較高，平均調幅2.26%居末。

地政局長張治祥表示，2022年公告土地現值上漲區段主要反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況等因素，其中以享有一定容積獎勵之開發地區、住二山限區整體開發地區及都市計畫變更提升土地使用強度地區等，受土地使用強度提升或土地利用現況改變等影響，地價變動尤為明顯。至於地價下跌區段，則以區位條件較差、都市計畫變更土地使用管制轉趨嚴格地區較為明顯。