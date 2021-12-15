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緊盯逃漏稅！新北五股倉儲二房東 查獲三年漏稅逾1,900萬元
財政部近期對囤房大戶加強查稅，北區國稅局局長王綉忠今（15）日於例行記者會表示，日前查到一名二房東，在新北五股經營倉儲業務，過去三年間出租數十戶房屋未申報所得，在近期查核中被國稅局盯上，補稅金額逾1,900萬元。
隨著政府推出打炒房政策，王綉忠指出，近來收到許多反映房東收取租金，卻沒申報租賃所得的檢舉案，配合財政部今年8月訂定「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，各區國稅局陸續鎖定持有多間集合式住宅的囤房大戶，加強查核。
北區國稅局轄區遍及新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣，根據統計，在囤房專案之中，目標是囤房十戶以上的大戶，北區轄內就有605件相關個案，調查至今已發現高達204件，都有逃漏稅的情形。
除了住宅囤房大戶之外，王綉忠指出，近期又發現一位在新北五股經營倉儲業務的營利事業負責人，除了有數十戶倉儲空間登記於營利事業名下，當地更有一共18戶倉儲空間，老闆本人就是承租人，擔任二房東，向近40位個人及營利事業租戶，於2018年至2020年間持續收租。
王綉忠表示，本案在國稅局輔導之下，該負責人主動補稅過去三年的相關租賃所得，即便減除相關必要損耗及費用支出後，每年短漏所得仍高達1,800萬元以上，可見原始收入相當可觀。
北區國稅局表示，本案當事人主動補稅1,903萬元，最後本案依《稅捐稽徵法》第48-1條補報免罰規定，沒有額外加罰。
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