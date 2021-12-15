國稅局查移轉訂價 盯上「跨國借貸擔保」

緊盯跨國企業移轉訂價，勤業眾信聯合會計師事務所今（15）日表示，近來發現我國國稅局在移轉訂價查核中，開始針對關係企業間的借貸加強查核，不只查過去常見的借款利息，就連提供擔保衍生的費用，也納入近期的查核行動當中。

勤業眾信稅務部會計師張宗銘指出，以往在台商跨國集團之間，關係人之間常會進行資金借貸，或以信用擔保的方式，背書為另一方關係企業提供擔保，使國外子公司向當地銀行取得較佳的利率。

在直接以資金借貸的情境中，張宗銘表示，關係人間多半會參考其中一方向銀行借款的利率，向關係企業計收利息，這也是我國國稅局以往進行移轉訂價查核時，較常盯上的部分，當地銀行的借款利率，便可作為被查核時的比較基準。

而對於關係人間的背書保證，張宗銘表示，實務上像是台商在中國大陸設有子公司，當地子公司為了向銀行借款，而由台灣母公司出面擔保時，母公司通常是直接擔保，未必會收取費用，不過此項做法逐漸成為我國國稅局鎖定的目標。

張宗銘表示，站在國稅局表示，台灣母公司承擔了借貸擔保的風險，理應向子公司收取一筆手續費，高風險的擔保更要設算高額費用，若未設算此筆收入，國稅局亦可要求台灣母公司設算此筆費用，並且調整課稅。

國稅局的查核依據，是來自國際經濟合作組織（OECD）於2020年2月11日所發布的移轉訂價分析指引，張宗銘指出，指引中所考量的要素，包括國際信評機構的評價差異，地區別的利率差異，以及匯率的差異，國稅局會透過以上要素，算出台商企業應於關係人間的背書保證中，設算多少常規交易利率或手續費。

為防範突如其來的補稅，勤業眾信稅務部副總經理周宗慶建議，跨國企業應開始針對資金使用交易中的相關項目，包括合約內容、執行功能、使用到的資產、承擔風險、經濟環境等多個面向進行分析，跟進採用與國稅局一致的分析方式，重新制定移轉訂價政策，以降低未來資金使用交易的稅務風險。