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大補丸！前11月稅收較去年增幅衝上21.1％ 這兩項目增加進帳近3500億元

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處公布國情統計顯示，今年1-11月賦稅實徵淨額高達2兆7,101億元，增加進帳4,720億元，增幅衝上21.1％。示意圖／ingimage
主計總處公布國情統計顯示，今年1-11月賦稅實徵淨額高達2兆7,101億元，增加進帳4,720億元，增幅衝上21.1％。示意圖／ingimage

主計總處公布國情統計顯示，今年1-11月賦稅實徵淨額高達2兆7,101億元，增加進帳4,720億元，增幅衝上21.1％，其中光是營利事業所得稅就大增2241億元，證交稅也增加1231億元，兩者合計3472億元。

主計總處表示，根據財政部初步統計，今(110)年11月全國賦稅收入實徵淨額2,527 億元，年增9.0％(+210 億元)，累計1-11月實徵淨額 2兆7,101億元，增幅21.1％，較去年同期增加4,720億元。

1-11月主要稅目實徵淨額除土地增值稅及菸酒稅小幅減少外，其他都較去(109)年同期增加，其中營利事業所得稅年增48.1％(+2,241億元)，主因去年免辦暫繳稅款回補，且上市(櫃)公司獲利成長，今年結算及暫繳申報自繳稅額增加。證券交易稅更大增94.1％(+1,231億元)，主因上市櫃股票交易熱絡，平均每日成交值4,697億元，遠高於去年同期的2,268億元。

營業稅在國內產銷活動穩定，進口電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品、資通及機械產品等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響下，增14.3％(+615億元)；綜合所得稅增4.1％(+197億元)，係因盈餘分配、薪資所得扣繳稅款及房地合一課徵所得稅稅額增加所致。

稅款 所得稅 證交稅

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