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雙11網購買不停 上月快遞貨物進口總價年增二成

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

雙11購物節發威，全民海外網購買不停，財政部關務署今（14）日於例行記者會指出，今年11月快遞進口貨物報單統計，件數為619萬件，完稅價格合計高達1,057億元，較去年同期大增近20%，顯示雙11海外網購的熱潮不減。

近年中國大陸風行雙11購物節，電商業者大打折扣，也令我國近年11月的快遞進口貨物報單大增，以去年為例，11月進口報單件數共674萬件，占比超過全年件數的一成，進口貨物的完稅價格金額合計，更達883億元。

關務署表示，統計今年11月的快遞進口表現，貨物完稅價格合計高達1,057億元，較去年同期成長近20%，顯示今年雙11購物節威力更勝以往。

有趣的是，雖然總進口金額大幅成長，但進口報單件數卻減少約一成，關務署指出，推測是因為今年加強對惡意拆單、規避進口稅費業者的稽查，拆單案件變少了，讓空運快遞進口報單件數正常化，數字才會看起來變少。

另外，因應貨物通關件數超出負荷，關務署指出，今年12月起開始試辦「空運快遞貨物專區合理卸存總量管控措施」，試辦期間主力在輔導業者登錄，讓海關掌握各個快遞專區最大合理卸存總量，不過對於未登錄的業者，目前仍會允許貨物依艙單申請的卸存地，正常卸存通關，不會退運，但會加強查驗比例。

春節後正式實施總量管制時，關務署表示，對於未登錄業者，或是登錄未獲核准的業者強行通關，艙單所載貨物通關時就會被系統示警，禁止貨物進儲快遞專區，須更改卸存地、以一般貨物通關、自行退運，或持續排隊等待移倉通關。

網購 財政部 雙11 電商 春節

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