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財政部今年實質還債創新高 四年還債近4千億元

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
財政部統計前11月稅收2兆7101億元，稅收提前達標，預估全年稅收有望比預算多3800億元。示意圖／ingimage
財政部統計前11月稅收2兆7101億元，稅收提前達標，預估全年稅收有望比預算多3800億元。示意圖／ingimage

經濟成長稅收增，財政部統計前11月稅收2兆7101億元，稅收提前達標，預估全年稅收有望比預算多3800億元。財政部長蘇建榮表示，在稅課收入良好的情況下，11月底已經增加還債，今年將實質還債近1200億元，創新高；總計財政部已經連四年實質還本3727億元。

學者出身的財政部長蘇建榮投入官職後，最為人稱道的就是他的減債成績，擔任台北市財政局長期間減債520億元，擔任財長後也積極還債，堪稱「減債部長」。

財政部表示，在過去總預算多為歲入歲出差短情況下，編列債務還本須以舉新還舊方式執行，而近年來經濟持續成長，帶動稅課收入增加，107年度至109年度因整體歲入執行良好，總預算未舉借，並分別執行債務還本792億元、885億元及850億元，其中108年度原編列債務還本835億元，經審酌歲入執行狀況，增加還本50億元，皆為實質還本，有效降低債務累積速度。

今年稅收更大爆發，預估全年稅收會逼近2兆9千億元，總稅收及超徵數都將創新高。蘇建榮表示，最近幾年政府持續還債，而且都是實質還本，不是舉新還舊，今年可以還約1200億元，是最近這幾年來還本數最多。

蘇建榮表示，未來若財政狀況稅課收入持續良好，會視實際情況，再繼續實質還本。不過，明年的總預算立法院尚未審定，以目前總預算審查情況，目前會按照立院審查結果執行，並適度在預算外多做還本，需要的時候才有比較大的舉債空間，短期才有因應衝擊的韌性，長期則可做到財政的永續。

財政部 債務 520

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