財政部穩定房市發展 從二面向介入

針對我國房市發展，財政部長蘇建榮今（10）日表示，財政部目前正從二面向介入，除協調地方政府合理化囤房稅、房屋稅基之外，亦透過房地合一稅2.0，扮演著抑制市場投機炒作、照顧剛性需求的角色。

近來各直轄市紛紛表態將跟進囤房稅，蘇建榮指出，財政部一直在跟各縣市政府溝通，針對囤房建立差別稅率的做法，從2014年開始就有法規授權了，但過去僅台北市、宜蘭縣、連江縣設有差別稅率。

賦稅署長許慈美指出，先前財政部曾邀請六都、新竹縣、新竹市等近期房價漲幅較大的縣市，就房屋稅議題進行交流，許多地區皆已表態願意訂定差別稅率，並在稅基上進行調整，這樣的好處是可以因地置宜；不過對於是否應從稅法本身全面調整囤房稅率，目前僅台北市支持，其他地區皆持反對意見。

蘇建榮表示，影響我國房市的要素，大環境上有台商回台投資帶進的資金，價格面受到建材成本提升影響，需求面則有自住的剛性需求，以及投機炒作的因素，財政部目前已推動房地合一稅2.0，目的在於要減緩炒作，避免因炒作不當推升房價上漲，確實有起到減少短期投機買賣的效果。

另外，蘇建榮亦指出，國安基金仍持續對台股發展密切關注，同時也發現受到出口暢旺的影響，今年第4季以來，台股表現不俗，對明年也是正面看待。

蘇建榮表示，美中貿易戰過程中，供應鏈轉移為我國實體經濟獲得轉機，實力非常堅強，不過也須留意明年美國FED若有升息等做法，可能影響國際資金流動，屆時不排除台股可能會短暫受到資金面衝擊，這方面也是國安基金關注重點。