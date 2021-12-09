前11月稅收創新高 明年稅收有機會近入「3兆」新時代

財政部統計處今天公布11月全國稅收2527億元，年增9%；累計今年前11月全國稅收2兆7101億元，續創同期新高，年增21.1%，稅收規模提前達標，估算12月還有地價稅、證交稅、營業稅、綜所稅等陸續進帳，全年稅收有望比預算多3800億元。以此推算，全年稅收將逼近2兆9千億元，總稅收及超徵數都將創新高，明年稅收有機會進入「3兆」新時代。

財政部指出，累計1至11月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加2241 億元、證交稅增加 1231 億元、營業稅增加 615 億元、綜合所得 稅增加 197 億元較多。包括營所稅、營業稅、遺贈稅、證交稅、期交稅、房屋稅及牌照稅等都已提前達成預算數，預期應該只有娛樂稅因受疫情影響大而無法達標。

各稅目中，前11月營所稅6901億元，年增2241億元或48.1%，較去年同期增加最多，主因去年免辦暫繳的稅款回補，且上市櫃公司獲利成長，使今年結算申報自繳稅額增加。

11月股市回溫，月初因為塞港和元宇宙發酵，後半段又有變種病毒威脅，因此交易較頻繁，證交稅稅收239億元，重回200億元大關，終止連續3個月月減，年增100億元或72.4%，連續26個月正成長，為史上最長成長周期；累計1至11月證交稅2538億元，年增1231億元或94.1%。

在房市方面則持續熱絡，前11月土增稅稅收996億元，因基期高，較去年同期減少14億元，但從徵起件數來看，較去年同期增加5.2％。即使有基期因素，11月契稅創105年房地合一上路以來新高，因台積電設廠議題帶動房市，契稅稅收以高雄最多，累計前11月契稅稅收158.9億元，年增10.2％。

展望今年全年稅收，財政部指出，近期疫情趨緩，內需消費回溫，娛樂稅、菸酒稅、營業稅都出現回升跡象，而國內自10月發放五倍券、好食券、各類加碼券等政策刺激消費，估計全年稅收為樂觀態勢，稅收大於預算數金額有望達3800億元。