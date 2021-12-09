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企業捐贈運動產業優稅出爐 會計師提醒二項重點

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

《運動產業發展條例》於本周修正通過，資誠聯合會計師事務所今（9）日提醒此項租稅優惠的適用重點，首先，須待半年內子法規上路時，租稅優惠才算是正式生效；其次，這項捐贈費用的加成減除，可能會計入營利事業的基本所得額，仍須觀察財政部後續公告。

資誠稅務法律服務會計師林巨峯表示，本次通過的運動產業發展條例中，增訂第26-2條有關企業捐贈職業、業餘運動業或重點賽事，可享受的營所稅優惠措施，未來會由主管機關設置捐贈專戶，收受企業捐款，當企業向職業或業餘運動業進行捐贈後，可列報捐贈金額的150%，作為當年度費用抵稅。

因捐贈需透過教育部體育署設置的專戶進行，林巨峯表示，未來在專戶的設置、資金管理、業者認證、專案核准要件及範圍，以及關係人定義等相關事項，都還需要進一步釐清，首先要注意的是，並不是修法後今年就能適用，而是要等教育部會同財政部訂定子法規。

林巨峯表示，本次修法要求子法規須於六個月內提出，因此按照時程推算，企業有希望從明年度營所稅申報，也就是2023年申報開始，適用相關捐贈費用加成減除的規定。

值得注意的是，企業享有租稅優惠，大多須計入基本所得額，計算我國的最低稅負，林巨峯指出，本次新增對運動產業捐贈的租稅優惠，是否要納入最低稅負計算，仍須觀察財政部後續公告。

財政部

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