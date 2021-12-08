囤房稅若上路 專家：三年內全台房租將漲逾15%

針對台中等縣市陸續宣布將實施囤房稅，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，社會住宅尚未普及，囤房稅的實施，對居住正義反而是開倒車，他預期，未來三年內全台租金至少會有15%以上漲幅，租屋族是最大的受害者。

林正雄指出，囤房稅的實施，恐將加重租屋族的負擔，因為擁有多房的民眾，大部分都是房東，一旦囤房稅上路，未來房東增加的稅賦負擔，勢必會轉嫁給租客。

「囤房稅的實施如何落實居住正義？充其量只會充實市庫而已！」林正雄說，因為囤房稅屬於直接轉嫁的稅制，加諸在房東身上，立刻轉嫁給租客，「未來房租上漲，一定會非常有感」。

林正雄說，這五年來，六都房租平均漲幅約17%至30%，如果囤房稅上路，租金是落後指標，既反映房價的上漲，又反映囤房稅的負擔，他大膽預測，租金未來三年內至少會上漲15%以上。

財政部日前邀集六都及新竹縣市稅捐稽徵機關，討論適度採用房屋稅差別稅率（囤房稅）的可行性，地方政府紛紛響應落實居住正義。

台中市長盧秀燕昨日在市政總質詢上宣布，囤房稅計畫一定會實施，最快明年上半年公布實施方案並送市議會審議，力拚明年下半年上路。

台中市多位議員昨天市政總質詢上關切年輕人購屋壓力的問題，指出依據內政部資料顯示，在購屋平均總價方面，台中市漲幅達63.9%，在六都中排名前三名，建議市府研擬囤房稅，落實居住正義。

盧秀燕也當場鬆口，透露台中市提高囤房稅率計畫已經啟動，市府遵循相關法規通盤檢討，並參照全國動態及各界意見持續討論稅率及分級，預計下次定期會提送議會審查，若審查順利，最快明年下半年實施。

盧秀燕強調，台中市囤房稅計畫一定會實施，至於如何達到公平正義或抑制房價，市府正與專家學者、相關局處討論，並進行試算，市府也會考量舉辦公聽會，聆聽各界意見，通盤考量實現居住正義目標。