台商脫手大陸廠房 會計師建議關鍵時機

近年台商紛紛調整中國大陸產能，處分大陸廠房也成為重點之一，資誠聯合會計師事務所今（7）日指出，從實務交易經驗來看，若土地使用年限少於30年，許多大陸買家會開始縮手，因此大約在土地剩餘年限為25年至30年間，是台商能否順利處分土地、廠房的關鍵時機，隨後土地價值下降，售價很可能逐年遞減，應及早展開評估。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，由於大陸電子商務發展快速，物流業者持續在中國大陸到處獵地，尤其偏好100畝以上的工業用地，然而物流產業的土地使用報酬低，許多地方政府並不歡迎物流業者，令物流業者前置作業成本高，因而會優先考慮直接購買土地，且較喜愛土地剩餘年限較長的工業用地。

至於想買地從事生產實業的買家，段士良表示，受政府獎勵的高科技產業，可以較容易談到比較優惠一手地價格，但對傳統產業而言，須另外提出投資強度、稅收貢獻等具體承諾來購地，若無法達成，便須承受當地政府收回土地的風險。

段士良表示，在兩相權衡之下，大陸傳產業者寧願花多一點錢，從想退出的企業手中，取得二手工業用地，但是如果剩餘使用年限過低，很快又要面臨到期政府收回土地的風險。

段士良指出，大陸一般工業用地的使用年限為50年，從上述市場偏好觀察，當台商欲脫手的土地，其剩餘使用年限少於30年，物流業的潛在買家就會開始縮手；當土地年限少於25年，甚至連想買來擴廠的實業買家，或專門獵地的投資型買家，都會開始縮手，畢竟剩餘年限越短，能收租或是等待漲價的時間越短，投資客也會興趣缺缺。

段士良建議，若台商原有廠房已經沒有在生產自用，最好仍維持定期檢視出租或出售的決策，如果打算要出售，就要避免長租，或出租時保留終止租約的權力，以免未來要出售時，承租方獅子大開口，要求清租補償。

段士良提醒，基於稅負考量，台商會採取出售公司股權的方式，間接處分土地及廠房，但是由於大陸的外匯管制政策，必須先將股權過戶給買家後，再完成一連串程序後，資金才能匯至賣方境外帳戶，只要其中一個環節沒有滿足要求，賣方就無法收取股款，更要當心市場上的惡意買家，以免價款永遠無法收回。