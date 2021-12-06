快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

當沖降稅延長年限仍無共識 待院會協商

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

立法院財政委員會今（6）日針對當沖降稅延長召開黨團協商，不過國民黨團認為財政部修法版本僅延長三年實在太短，希望考慮當沖降稅常態化，經過討論後，今日對於延長年限仍無共識，將保留院會協商，修法暫時卡關。

現行《證交稅條例》對於當沖交易的證交稅率給予優惠，從千分之3降至千分之1.5，實施至2021年12月31日，立法院正在修法，讓這項優惠能夠順利延長，活絡股市動能。

距離年底只剩不到一個月，如今修法卻仍在協商，財政部官員表示，仍希望當沖降稅延長能夠順利銜接，但也尊重立法院審查，若來不及，再看看如何回溯適用，以兼顧公平性及銜接，上會期汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠也是如此。

對於當沖降稅延長年限，財委會中共三大版本討論，第一是行政院版本、民進黨立委沈發惠、國民黨立委張育美提案都是延長三年；第二是國民黨立委曾銘宗提案讓降稅常態化；第三則是民眾黨團提案延長兩年。

沈發惠表示，當沖交易降稅應視為權宜措施，而非常態降稅，例如部分非從事當沖交易的投資人，會認為有失公平，目前看起來共識最高的是延長三年版本，傾向支持院版。

民眾黨立委張其祿則表示同意照院版通過，時代力量立委陳椒華則無意見。

不過曾銘宗表示，綜觀這麼多降稅措施，當沖降稅是難得有達成政策目的，同時又挹注稅收的政策，提案希望降稅常態化，是良善的建議，財政部不應堅持院版、一個字都不能改，建議保留院會協商。

最後民進黨財委會召委鍾佳濱表示，針對當沖降稅延長年限部分，後續再由立法院長召開黨團協商。

立法院是在2017年修正通過證交稅條例修正案，從當年4月28日起降低當沖交易證交稅稅率，為期一年，屆期後修法延長三年八個月至2021年底。

此外今日財委會也協商《關稅法》修法草案，這項修法主要希望強化貨棧管理、提高罰則，不過對於連續處罰未改正情況，要維持現行「得」處罰還是改為「應」處罰，仍無共識，也一樣得留待院會協商。

立法院 證交稅 財政部

延伸閱讀

110年度國營事業預算案 拚7日完成三讀

外木山「四接」明年1月環評 議會促請基隆市府表態守護海岸

影／蘇治芬爆料扯顏家 顏寛恒：說故事的指控無從回應

藻礁不開聽證會 立委轟民進黨「不想讓民眾知道真相」

相關新聞

明年重新公告地價 內政部要求地方依三原則辦理

巢運今（6）日與跨黨派立委召開記者會指出縣市公告地價偏離市價，要求內政部督促地方合理調整。內政部今日表示，公告地價為地價...

公告地價遠低於市價加劇囤房 巢運：地方怠惰、中央失職

地方政府每兩年會重新規定公告地價，並作為地價稅的稅基，但現行公告地價遠低於市價，造成稅率過低，加劇囤房空置現象。巢運今與...

【專家之眼】社群平台是違禁品樂園、漏稅者天堂？

對於外界莫讓網路社群平台成為「違禁品流竄樂園、漏稅者天堂」的呼籲，財政部日前（23日）同時預告《稅捐稽徵機關管理營利事業...

新聞中的法律／用租稅抵減推動企業減碳

環保署日前正式預告《溫室氣體減量及管理法》修正草案，明文宣示台灣要在2050年達成淨零碳排，並正式納入碳費機制，由環保署...

新設販賣機未開發票 明年起輔導一年免罰

自動販賣機明年元旦起應逐筆開立發票，財政部中區國稅局表示，考量業者機台、系統調整需時間，明年起新設的飲料、食品販賣機仍給...

企業股市所得 報稅有眉角

今年來台股交易熱絡，國稅局接獲不少公司詢問相關稅務問題。財政部中區國稅局表示，公司在股市投資取得相關所得，課稅規定根據所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。