當沖降稅延長年限仍無共識 待院會協商

立法院財政委員會今（6）日針對當沖降稅延長召開黨團協商，不過國民黨團認為財政部修法版本僅延長三年實在太短，希望考慮當沖降稅常態化，經過討論後，今日對於延長年限仍無共識，將保留院會協商，修法暫時卡關。

現行《證交稅條例》對於當沖交易的證交稅率給予優惠，從千分之3降至千分之1.5，實施至2021年12月31日，立法院正在修法，讓這項優惠能夠順利延長，活絡股市動能。

距離年底只剩不到一個月，如今修法卻仍在協商，財政部官員表示，仍希望當沖降稅延長能夠順利銜接，但也尊重立法院審查，若來不及，再看看如何回溯適用，以兼顧公平性及銜接，上會期汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠也是如此。

對於當沖降稅延長年限，財委會中共三大版本討論，第一是行政院版本、民進黨立委沈發惠、國民黨立委張育美提案都是延長三年；第二是國民黨立委曾銘宗提案讓降稅常態化；第三則是民眾黨團提案延長兩年。

沈發惠表示，當沖交易降稅應視為權宜措施，而非常態降稅，例如部分非從事當沖交易的投資人，會認為有失公平，目前看起來共識最高的是延長三年版本，傾向支持院版。

民眾黨立委張其祿則表示同意照院版通過，時代力量立委陳椒華則無意見。

不過曾銘宗表示，綜觀這麼多降稅措施，當沖降稅是難得有達成政策目的，同時又挹注稅收的政策，提案希望降稅常態化，是良善的建議，財政部不應堅持院版、一個字都不能改，建議保留院會協商。

最後民進黨財委會召委鍾佳濱表示，針對當沖降稅延長年限部分，後續再由立法院長召開黨團協商。

立法院是在2017年修正通過證交稅條例修正案，從當年4月28日起降低當沖交易證交稅稅率，為期一年，屆期後修法延長三年八個月至2021年底。

此外今日財委會也協商《關稅法》修法草案，這項修法主要希望強化貨棧管理、提高罰則，不過對於連續處罰未改正情況，要維持現行「得」處罰還是改為「應」處罰，仍無共識，也一樣得留待院會協商。