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公告地價遠低於市價加劇囤房 巢運：地方怠惰、中央失職

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
巢運今與跨黨派立委舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
巢運今與跨黨派立委舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

地方政府每兩年會重新規定公告地價，並作為地價稅的稅基，但現行公告地價遠低於市價，造成稅率過低，加劇囤房空置現象。巢運今與跨黨派立委舉行記者會表示，內政部應針對公告地價規定提出明確準則、監督地方政府落實，並提出可行的修法改進方案。

巢運指出，房產由土地與房屋構成，其中土地稅課徵稅基為「公告地價」，但卻嚴重偏低，加上房產實質有效稅率偏低，2000萬的房子繳的稅，比一輛小汽車的稅賦還低，現制中都會區持有土地300平方公尺以下者，也被視為自用稅率，使擁有5、6間房子的人仍可享有輕稅。

巢運表示，面對房價高漲，民間與在野黨要求課徵囤房稅時，內政部稱「重點在於稅基，不是在稅率」，然而公告地價與市價嚴重乖離，除地方政府財政怠惰、利益團體把持，中央政府也監督失職，造成各地公告地價佔正常交易價格比率差異極大，部分縣市房價明顯飆漲，稅基卻佔一般正常交易價格比率更低的亂象。

巢運呼籲，地價主管機關內政部應就「調整稅基」說到做到，針對「一般正常交易價格」與房價變動連動，以及「土地公告地價應反映一般正常交易價格變動」，提出明確準則、監督地方落實，針對公告地價偏離過大縣市提出促其改進措施，「別再推給地方自治，不然就是擺明在『稅率不用調』與『稅基調不動』間反覆耍賴，蔡總統2016年全面改革房屋持有稅的競選承諾也將會跳票。」

民進黨立委江永昌表示，內政部必要時應召開專案會議，定期與地方政府溝通，逐步降低價格落差，並分析都會區自用住宅持有土地面積，作為調整或修法依據；民進黨立委吳玉琴說，針對違背地價核定原則的縣市，應從統籌分配稅款一般性補助款予以扣減，並思考將查估定價的權責收歸中央。

民眾黨立委蔡壁如表示，調高稅基也會對所有人產生衝擊，財政部有必要訂定全國性的囤房稅，針對多房的囤房者精準打擊；時代力量立委邱顯智呼籲，內政部應重新檢視地價評定制度，並加強對地方政府的約束能力。

巢運今與跨黨派立委舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
巢運今與跨黨派立委舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

囤房稅 地方政府

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