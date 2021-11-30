國際查稅啟動 開曼、BVI展開抽查

因應國際稅務合作行為，勤業眾信聯合會計師事務所今（30）日指出，包括英屬維京群島（BVI）、開曼群島等台商愛用的境外租稅天堂，皆已對當地企業展開抽查，確認經濟實質狀態，呼籲台商務必留意相關動態。

勤業眾信稅務部會計師徐曉婷表示，近期BVI國際稅務局（ITA）已開始查核當地企業的隨機抽查，被抽選的當地企業，須回覆其成立的商業目的，以及目前商業活動類型等問題，還要揭露關聯投資架構，以及其帳戶金融機構名稱等資訊。

在開曼群島方面，國際稅收合作部門（DITC）近期亦啟動相似的審查專案作業，針對申報情況有疑慮的開曼企業，進行抽檢作業。

徐曉婷指出，以BVI抽查項目為例，內容包含了公司成立時之商業目的與目前商業活動類型，若公司目前無任何商業活動，可提供最近一次從事商業活動的時間、公司銀行帳戶的金融機構名稱及地址；若公司為信託或其他架構的一部分，須提供目前投資架構圖、公司商業或營運活動地址、公司判定無攸關活動分類的方式、未來財政年度，及是否會更改目前經濟實質類別等。

徐曉婷指出，境外公司的經濟實質的要求嚴謹，被抽查的BVI公司，須於通知發出60天內，回覆問題清單，並檢附相關支持資訊。

徐曉婷表示，傳統台商對外投資，多為透過境外控股公司之間接投資方式，如於經濟實質申報時，申報為「純控股」功能類別，雖可符合當地經濟實質法案，但是未來若列有股利收入及資本利得以外的收入者，將產生申報不確實的疑慮，並可能要在未來面臨抽檢時，進一步解釋說明。

徐曉婷指出， BVI、開曼群島及貝里斯等地區均已修訂經濟實質法案，原先列入歐盟稅務黑名單的國家，也陸續表態將立法及執行，再考量到2023年上路的全球最低稅負制，以及台灣即將上路的CFC制度，建議除純股權控股營業實體之外的境外公司，應盡快重新檢視相關職能，並進行營運流程重組安排。