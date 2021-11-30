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別想一筆勾銷！立院三讀陳年欠稅大戶追稅期再延十年

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部示意圖。資料照／記者賴昭穎攝影
財政部示意圖。資料照／記者賴昭穎攝影

立法院今（30）日三讀《稅捐稽徵法》修法，除了針對重大逃漏稅罰則提高到最高可罰1億元外，針對欠稅1000萬以上的陳年舊案，原本追稅期只到明年3月4日，但在立委要求下，追稅期一次延長十年至2032年3月4日，代表像黃任中家族這類的欠稅大戶，欠稅無法一筆勾銷，財政部將繼續追下去。

稅捐稽徵法此次堪稱是近年最大翻修，經過全盤性考量，修法重點包括針對重大惡意逃漏稅加重罰則，也針對滯納金計算方式，從每逾兩日改為每逾三日，從原本最高加徵15%滯納金改為最高10%。

其中在外界最關注的逃漏稅罰則，此次修法分為一般及重大逃漏稅。一般逃漏稅案件，行政院版本是將不正當方式逃漏稅罰金，從現行的6萬元提高到500萬元，但在財委會初審階段，民進黨立委林楚茵提案加重至最高1,000萬元，這條是以林楚茵版本通過。

至於惡意逃漏且情節重大者（個人漏稅1,000萬以上、營利事業漏稅5,000萬以上）則新增罰則，可處一年以上、七年以下有期徒刑，併科1,000萬元以上、1億元以下罰金，則按行政院版本通過。

至於針對欠稅案件的追稅期，現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如已故股市聞人黃任中家族欠稅，執行期間僅到2022年3月4日止。

財政部原本認為，這些陳年舊案多數財產已經執行，再延長追稅期意義不大，且稽徵人力有限，應集中在仍有機會追回的欠稅上。

但在黨團協商階段，立委認為，財政部仍應宣示對於逃漏稅案件的態度，提出臨時動議要求延長十年，因此最後三讀版本中，這些陳年欠稅案件的追稅期，再延長十年。

財政部指出，這些陳年欠稅舊案合計約338億元，其追稅期經過兩次延長，分別各延長五年，這次是第三次，則一次延長十年，據統計，在前兩次延長的十年期間，仍共追回17億元稅款，立委認為，顯示延長追稅其仍然有效。

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