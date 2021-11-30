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國際租稅研討會 財政部：審慎評估調整企業基本稅額

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

國際財政協會 （IFA）中華民國總會、安侯建業聯合會計師事務所今（30）日舉辦國際租稅發展及實務研討會，IFA理事長為財政部常務次長李慶華，她於活動中指出，雖然疫情邁入第二年，但世界從來沒有停止前進，目前財政部正密切注意經濟合作暨發展組織（OECD）的立法範本及各項細節，審慎評估我國企業基本稅額的徵收率，以及受控外國公司（CFC）課稅制度的實施日期。

安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示，OECD已提出「數位經濟稅收挑戰的兩大支柱解決方案」，其中第二支柱為全球最低稅負制，將影響於海外低稅率地區設置投資架構的集團，除了大型台商應關注後續發展以評估對集團總稅負的影響，所有跨國企業亦應檢視現行稅務政策與利潤配置，以兼顧價值鏈布局與稅務管理。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，氣候變遷對世界的衝擊已到了非常緊急的狀態，氣候變化綱要公約在蘇格蘭格拉斯哥的第26屆締約國大會（COP26），基本上確認減碳是到了須下猛藥的時候了，浄零需要系統性的轉型，能源稅與碳稅等稅賦變革也都是關鍵途徑，全世界都無法倖免，目前已有超過30個國家課徵碳稅。

安侯建業稅務投資部執行副總林嘉彥表示，雖然台灣預計由碳費先行，但由於各國應會陸續課徵碳稅，中長期而言，仍可能會課徵碳稅，對企業而言，未來當外部的碳排成本需於財務報表中揭露時，勢必對原本集團內跨境價值鏈的配置造成影響，而屆時這些成本在價值鏈內，可能要合理透過移轉訂價進行補償或移轉，成為未來的租稅議題。

政大財政學系教授陳國樑表示，OECD推出的二大支柱當中，第一支柱針對全球營業額符合門檻大型跨國企業，其剩餘利潤的25%需分配給市場國，第二支柱主要是為了因應企業將利潤分配至低稅負國家，以及避免各國利用低稅負、過度租稅減免等優惠作為吸引跨國企業進駐之誘因，符合門檻的跨國企業之母公司所在國得針對實質稅率與全球最低稅率15%之差額課徵補充稅。

安侯建業國際租稅主持會計師丁傳倫表示，各國政府因疫情紓困而衍生的巨大財政赤字，在後疫情時期開始考慮增加稅負與查核力道、全球最低稅負制推出等，將讓全球租稅環境變得更加複雜，且充滿不確定性。

疫情紓困 財政部

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