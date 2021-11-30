與韓國簽租稅協定 財長：台灣國際經濟地位越來越重要

財政部今（30）日宣布台韓簽署所得稅協定，財政部長蘇建榮今日出席活動時表示，雙方來來回回談了許多年，今年11月17日正式簽署，近年台灣在國際上的經濟地位越來越重要，希望透過所得稅協定，降低台商國際經貿布局的租稅干擾。

蘇建榮指出，台、韓各自是對方的第五大貿易國，台灣對韓國投資，比韓國對我們投資還多，雙方簽署所得稅協定，對企業、個人所得的減免友力，也可增進雙方經貿往來，非常重要，也可增進雙方經貿往來。

蘇建榮表示，這是台灣在東北亞繼日本後簽署的第二個所得稅協定，接下來要等雙方互相通知後，生效隔年1月1日起適用。

蘇建榮表示，近年台灣在國際上的經濟地位越來越重要，希望透過避免雙重課稅，協助廠商到國際上從事投資或生產活動、相關經貿活動，降低租稅負擔，在有利基礎上去做國際貿易，財政部一直在努力。