大宗物資降稅確定12月上路 為期四個月

財政部長蘇建榮今（30）日表示，大宗及民生物資降稅將自12月1日上路，包括小麥關稅調降100%、牛肉關稅調降50%、水泥（卜特蘭一型水泥）降稅50%、汽柴油每公升調降1元，為期四個月至明年3月31日，預估稅損63.57億元。

蘇建榮今日出席雲端發票推廣活動，針對大宗物資降稅進度回應媒體提問。

財政部表示，關稅方面，小麥現行關稅6.5%，將調降至零；牛肉關稅現行每公斤10元，預計減半至每公斤5元。

貨物稅方面，汽油現行每公升6.83元、柴油每公升3.99元，預計各調降1元，水泥貨物稅現行每公噸320元，調降50%至160元。

蘇建榮表示，上路之後，希望油氣類貨物稅降價，可減少汽油調漲幅度甚至不用調漲，另外牛肉大家也都在吃，都是民生必需品，希望降低業者成本，也希望業者可以把降稅部分反映給消費者，讓物價平穩下來。