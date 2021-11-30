財政部宣布：與南韓完成簽署所得稅協定

財政部表示，我國與韓國避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（以下簡稱台韓所得稅協定）於今年11月17日完成異地簽署，該協定將俟雙方各自完成國內法定程序並以書面相互通知後，自後通知之日生效，並自生效日次年1月1日起適用。

財政部指出，台韓所得稅協定歷經雙方多年諮商推動，終就協定內容達成共識。該協定參考國際稅約範本訂定，由所得來源國就他方締約國居住者（包括人民及企業）取得之各類所得提供合宜減免稅措施，以消除重複課稅，甚至減輕稅負，並提供爭議解決機制及其他稅務合作。

財政部說明，我國與韓國經貿關係密切，去（109）年台韓雙邊貿易總額達357億4,070萬美元，台韓互為對方第5大貿易夥伴；截至110年7月底，我商赴韓投資累計數約20.41億美元，韓商來台投資累計數約15.06億美元。

財政部表示，台韓所得稅協定提供之合宜減免稅措施，有助雙方產業合作與技術交流，增加企業競爭力，進而創造就業機會，促進雙方經濟成長，營造互惠雙贏局面。

台韓所得稅協定為繼日本之後，我國與東北亞國家簽署之第2個所得稅協定，該協定簽署生效可強化我國於東北亞所得稅協定網絡，有助未來我國與其他國家洽簽所得稅協定及國際競爭力之提升。

財政部表示，未來將持續本平等互惠原則，賡續推動與經貿投資往來密切國家洽簽所得稅協定，完善我國所得稅協定網絡，營造合宜、穩定且有保障之租稅環境。