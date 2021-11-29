圖書免營業稅 年底報稅有變化
圖書出版減免營業稅新制從今年3月開始正式上路，安侯建業聯合會計師事務所今（29）日提醒，包括出版業、圖書通路依新制適用免稅規定後，務必留意年底營業稅申報時，須額外計算進項稅額不得扣抵比例，以免面臨國稅局的補稅與處罰。
安侯建業會計師陳志愷表示，出版或進口圖書出版品的銷售收入，可向文化部申請免徵營業稅的機制，已經從今年3月1日起正式施行，免稅機制為期五年，未來期限屆滿時，還有機會再延長最多五年。
陳志愷表示，原本依《加值型及非加值型營業稅法》當中規定，免稅出版品僅限於學校教科書及政府獎勵的重要學術專門著作，過過透過以上新制，只要是編有國際標準書號的實體或數位圖書，經出版或進口業者在規定期限提出申請，即可適用免稅，適用對象還包括下游的批發、零售業者。
值得注意的是，陳志愷指出，如果書店、出版業者仍有經營其他應稅業務，例如文具、禮品銷售等，就會成為法定的「兼營營業人」，應計算「不得扣抵」的營業稅進項稅額，計算方式可分為比例扣抵法與直接扣抵法，前者是按免稅商品的銷售比例，來推算不得扣抵的進項比例；後者則是需要透過帳簿明確區分各項進項的，將免稅商品相關的部分，列為不得扣抵的進項。
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