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限量熱門號牌來了！高雄區監理所開放標售25組BMW車牌

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
自用小客貨車「BMW」號牌標售，汽車第2級號牌招標底價為3,000元。第3級號牌招標底價為3,000元。圖/高雄區監理所提供
自用小客貨車「BMW」號牌標售，汽車第2級號牌招標底價為3,000元。第3級號牌招標底價為3,000元。圖/高雄區監理所提供

高雄區監理所於去(2020)年標售熱門號牌BMW大獲好評，因此將於2021年12月13日9時起於公路監理服務網辦理自用小客貨車「BMW」號牌標售，而汽車第2級號牌招標底價為3,000元。第3級號牌招標底價為3,000元。

高雄區監理所表示，為因應民眾期待，本次自用小客車熱門號牌BMW再次開標，至於開標時間為2021年12月13日9時至2021年12月15日9時止，趁2021年歲末最後一波機會，還不把握將它標到手，機會就會溜走喔!!此外BMW號碼依序為第3級號牌0936至0966以及0768、0770、0779、0781；第2級號牌1188、3355，開標底價均為3,000元起，歡迎民眾參與競標。

至於領牌時間則請於轉帳時間截止後，隔一工作日開始，再檢具轉帳證明單及車輛相關資料辦理領牌手續。民眾如有任何問題，歡迎電話洽詢07-7711101轉136 高明雄科員或至該網頁https://www.mvdis.gov.tw查閱。

BMW

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