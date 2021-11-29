因應變種病毒、國安基金開臨時會？蘇建榮：還不至於

新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，財政部長蘇建榮今（29）日出席立法院財政委員會前受訪表示，國安基金從上周五就積極關注歐美股市發展，至於是否會召開臨時會？蘇建榮表示，目前情況還不至於，會密切關注疫情變化及國際情勢。

立法院財委會今日審查財政部及所屬歲出預算，蘇建榮在會前受訪表示，新冠肺炎出現變種病毒，歐美主要國家開始禁止外國旅客，可能進一步鎖國，對各國國內經濟或國際間旅遊活動都是很大衝擊，因此造成像是法國、德國、英國等股市，在上周五都重挫4個百分點左右，美國股市下挫幅度也很大，像道瓊下跌900多點，是創今年以來單日最大跌幅，可見變種病毒對全球股市影響，一時之間非常大。

蘇建榮表示，因此財政部作為國安基金秘書單位，上周五就積極關注歐美股市發展，國安基金執行秘書阮清華接受媒體訪問，也表示都會密切關注，特別是這兩天國際疫情發展造成的衝擊，國安基金會密切關注。

蘇建榮特別說明，像是今年4、5月即使國際疫情嚴重，但我國出口暢旺，實體經濟滿暢旺，主要是國內消費受到比較大影響，因應變種病毒，中央流行疫情指揮中心會採取適當防範措施，避免疫情進到國內，若國內消費起來，再加上出口暢旺，經濟活動可維持相對穩定水準，對股市可避免掉比較大衝擊。

媒體詢問國安基金是否有討論進場？蘇建榮表示，國安基金每季召開例行性會議，下次約在1月中召開，依規定若過程中有重大變化，會開臨時會，不過目前情況還不至於到這種程度，國安基金會關注疫情變化及國際經濟變動，希望維持平穩態勢。