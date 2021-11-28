快訊

共軍27架快慢機隊闖我西南防空識別區 首見運油20

秘魯北部發生規模7.5地震 目前尚無傳出災情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防堵網路逃漏稅！財部「兩新規」擬明年3月上路

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部為防堵網路逃漏稅，近日預告兩法規修正，分別強化資訊揭露及平台協力義務，擬於明年3月1日上路。情境示意圖。圖／pexels
財政部為防堵網路逃漏稅，近日預告兩法規修正，分別強化資訊揭露及平台協力義務，擬於明年3月1日上路。情境示意圖。圖／pexels

網拍業者、平台留意，財政部為防堵網路逃漏稅，近日預告兩法規修正，分別強化資訊揭露及平台協力義務，擬於明年3月1日上路。修法首先要求賣家須在網頁揭露統編及名稱，並將網域、網路位址、平台會員帳號列入稅籍應登記事項；其次則要求平台須保留必要交易紀錄。

近期網路交易蓬勃，許多民眾透過臉書Facebook、LINE通訊軟體群組等從事銷售貨物或勞務，形成新型態地下經濟，國稅局除了透過專人「埋伏」，鎖定這類團爸、團媽加強稽查外，財政部也從法制面出手，同步要求賣家及平台。

賦稅署近期已預告修正「稅籍登記規則」及「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」，初步擬於明年3月1日新規上路。賦稅署表示，法案預告期間為60日，各界仍可表達意見。

其中在稅籍登記規則方面，修正重點在於針對專營或兼營的網路銷售賣家，包括以網路平台、行動裝置APP或其他電子方式銷售貨物或勞務者，其網域名稱、網路位址新增為稅籍登記應登記事項；若是在其它人架設的平台上架成為賣家，則賣家的會員帳號也要列為登記項目。

此外也新增條文要求業者，應在銷售頁面、APP明顯位置清楚揭露統編、名稱。

其次在憑證管理辦法方面，修法則規定像是蝦皮、臉書等平台業者，應保留必要交易紀錄及身分識別資料，例如在平台交易者的身分、使用者帳號、交易品名、日期、金額等，在財政部、國稅局啟動調查時，平台業者須依法提供。

根據財政部預告，這兩項修法給予緩衝期，擬於明年3月1日上路，而在3月1日前已辦妥稅籍登記的網路銷售賣家，最慢要在3月15日前依據新規定申請變更登記。

財政部表示，這次修法有兩目的，首先希望強化賣家揭露義務，讓消費者可安心選擇合法業者、安心消費，自然而然逐漸淘汰地下經濟；其次也希望強化平台協力義務，明定保存必要交易資料，以利遵循。

財政部 國稅局 逃漏稅 網拍

延伸閱讀

財長：課囤房稅 盼有「同儕效應」

9-10月統一發票開獎 千萬特別獎號碼為「14872301」

店家售價比iHerb網購價貴5倍 網友哀傷：台灣人被當盤子

財政部認證優質酒類 國際賽事奪25面獎牌創歷年紀錄

相關新聞

防堵網路逃漏稅！財部「兩新規」擬明年3月上路

網拍業者、平台留意，財政部為防堵網路逃漏稅，近日預告兩法規修正，分別強化資訊揭露及平台協力義務，擬於明年3月1日上路。修...

海關進口稅則三讀通過 進口三國產品將降稅

立法院今（26）日三讀通過《海關進口稅則》修正案，財政部指出，本次修法共有三大重點，包括因應貿易協調降稅、新增停止關稅優...

地價稅繳納期限 30日截止

每年11月是地價稅開徵期間，財政部賦稅署昨（25）日提醒，繳納期限只到11月30日為止，如果民眾的繳款書遺失，甚至是還沒...

大宗物資降稅 政院評估中

對於「黃小玉」等大宗物資進口關稅及營業稅是否調降，財政部長蘇建榮昨（25）日表示，行政院穩定物價小組持續關注，待行政院拍...

預先訂價協議 留意三重點

台商集團控制跨國交易成本，可利用「預先訂價協議（APA）」的機制，安侯建業聯合會計師事務所昨（25）日指出，預先訂價協議...

財長：課囤房稅 盼有「同儕效應」

財政部長蘇建榮昨（25）日在立法院財政委員會表示，部分地方縣市陸續評估在現行機制下實施「囤房稅」，希望藉此對不實施的縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。