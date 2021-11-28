防堵網路逃漏稅！財部「兩新規」擬明年3月上路

網拍業者、平台留意，財政部為防堵網路逃漏稅，近日預告兩法規修正，分別強化資訊揭露及平台協力義務，擬於明年3月1日上路。修法首先要求賣家須在網頁揭露統編及名稱，並將網域、網路位址、平台會員帳號列入稅籍應登記事項；其次則要求平台須保留必要交易紀錄。

近期網路交易蓬勃，許多民眾透過臉書Facebook、LINE通訊軟體群組等從事銷售貨物或勞務，形成新型態地下經濟，國稅局除了透過專人「埋伏」，鎖定這類團爸、團媽加強稽查外，財政部也從法制面出手，同步要求賣家及平台。

賦稅署近期已預告修正「稅籍登記規則」及「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」，初步擬於明年3月1日新規上路。賦稅署表示，法案預告期間為60日，各界仍可表達意見。

其中在稅籍登記規則方面，修正重點在於針對專營或兼營的網路銷售賣家，包括以網路平台、行動裝置APP或其他電子方式銷售貨物或勞務者，其網域名稱、網路位址新增為稅籍登記應登記事項；若是在其它人架設的平台上架成為賣家，則賣家的會員帳號也要列為登記項目。

此外也新增條文要求業者，應在銷售頁面、APP明顯位置清楚揭露統編、名稱。

其次在憑證管理辦法方面，修法則規定像是蝦皮、臉書等平台業者，應保留必要交易紀錄及身分識別資料，例如在平台交易者的身分、使用者帳號、交易品名、日期、金額等，在財政部、國稅局啟動調查時，平台業者須依法提供。

根據財政部預告，這兩項修法給予緩衝期，擬於明年3月1日上路，而在3月1日前已辦妥稅籍登記的網路銷售賣家，最慢要在3月15日前依據新規定申請變更登記。

財政部表示，這次修法有兩目的，首先希望強化賣家揭露義務，讓消費者可安心選擇合法業者、安心消費，自然而然逐漸淘汰地下經濟；其次也希望強化平台協力義務，明定保存必要交易資料，以利遵循。