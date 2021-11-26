海關進口稅則三讀通過 進口三國產品將降稅

立法院今（26）日三讀通過《海關進口稅則》修正案，財政部指出，本次修法共有三大重點，包括因應貿易協調降稅、新增停止關稅優惠條款，並調整堅果類產品關稅及相關措施。

財政部關務署指出，本次稅則修正的最大重點，是為了履行我國與貝里斯、巴拉圭及宏都拉斯等國簽訂的經濟合作協議及自由貿易協定，因而承諾的關稅減讓措施，其中調整項目最多的，是來自貝里斯的水產品、可可製品、果汁等，共199項貨品；與宏都拉斯相關的品項，則是乳製品、蔬果等25項貨品；與巴拉圭相關的品項則是糖食、米紙等十項貨品。

另一項重點，是有關總則的修正，關務署指出，配合國際實務做法，未來我國對外簽署的條約、自由貿易協定，或經濟合作協議等，若是經其中一方或雙方聲明終止或退出，原本提供給對方特定貨物的關稅減免措施，得由財政部會商有關機關，報請行政院核定後，先行公告停止適用特殊稅率，後續再進行稅則修正。

關務署表示，為配合國內產業需求，本次修法亦有多項措施調整，首先是因應食品加工業需求，為降低其成本、提升堅果製品消費，將調降去殼乾腰果的貨品關稅稅率，由現行每公斤26.2元或16%從高課徵，調降為10%。

在此同時，為保護我國花生產業、維護農民權益，調整與去殼花生、花生粉及細粒有關的計算方式，關務署表示，這幾個品項設有進口配額限制，計算方式調整後，將部分限縮整體可進口量。

另，配合環保署《大型柴油車汰舊換新補助辦法》的規定，本次也修正稅則相關條文，在補助申請期屆滿後，授權行政部門額外一個月作業期間。