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大宗物資降稅？ 財長：政院若有決定會配合調整

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
圖為大陸遼寧省瀋陽市玉米產收現場。圖／美聯社
圖為大陸遼寧省瀋陽市玉米產收現場。圖／美聯社

財政部長蘇建榮今（25）日表示，對於是否調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的進口關稅及營業稅，行政院物價小組會持續關注，行政院有決定的話，財政部會配合調整。

立法院財政委員會今日審查牌照稅條例修正草案，蘇建榮會前受訪時表示，針對大宗物資的營業稅、關稅，都有相關調整機制，政院若有政策性決定，會配合辦理。

國發會主委龔明鑫昨日表示，行政院穩定物價小組的確有在討論是否調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的進口關稅及營業稅，至於降稅的時間點財經部會會再評估，會適當時機推出。

此外財政部昨日公布綜所稅、遺贈稅相關免稅額等額度，配合CPI漲幅調整，成為全民減稅小確幸。

蘇建榮對此表示，此次調整是依所得稅法、遺贈稅法規定，依據消費者物價指數上漲幅度，內建調整機制，包括一般上班族、雙薪四口小家庭，都可以在2023年報稅時有感。

消費者物價指數 營業稅

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