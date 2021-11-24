台英租稅協定修正 會計師：強化避稅防堵正當性

台英所得稅協定修約議定書於近期正式簽署，勤業眾信聯合會計師事務所今（24）日指出，此次修訂的重點之一，在於因應BEPS行動計畫相關標準，在條文中強調「主要目的測試」（Principal Purpose Test），未來會加強檢視跨國企業的申請意圖，是否為直接或間接規避及延緩稅負。

修約議定書未來生效後，等於台英所得稅協定直接納入主要目的測試規定，此舉透過租稅協定之修正，將使稽徵機關執法更具正當性，未來審核相關案件時，得本於租稅協定適用此一原則，更帶動更多租稅協定的修正。

勤業眾信稅務部會計師許嘉銘說明，台灣目前已有34個已生效的全面性所得稅協定，其中有18個已訂有類似主要目的測試規定的概念，藉由這個具指標意義的協定修約，相信此一原則在未來持續進行所得稅協定修正時亦將納入考量。

此外，許嘉銘表示英國所得稅協定修約議定書亦增訂「不動產工具」（REITs）公司分配他方領域居住者受益所有之股利，適用上限稅率15%，但該股利受益所有人如為退休基金者，仍得適用原協定的上限稅率10%。

許嘉銘指出，這對台灣的退休基金較有助益，未來得向英國出具台灣稅捐稽徵機關核發之居住者證明，即可適用原協定較低的上限稅率10％，減免稅負。

廖哲莉指出，此次台灣與英國所得稅協定修約議定書，雖未針對常設機構條款進行修正，未來跨國企業擬適用台灣與英國所得稅協定減免措施時，仍需要瞭解今年所得稅協定準則修正後，強化的常設機構概念，盡量避免無涉經濟實質的交易安排。

廖哲莉提醒，隨著全球最低稅負制提出，預期未來各國還會就相關行動方案內容做出回應，進而修訂租稅協定，相信將為我國現有的租稅協定，增加新的課題。

廖哲莉表示，有鑒於反避稅法愈趨完備，勤業眾信建議企業在適用租稅協定減免稅負時，商業活動的經濟實質仍為交易安排的重中之重，才能安心取得減免稅負而不會遭遇反避稅規定的考驗。