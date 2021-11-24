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全民減稅！綜所稅免稅額調高4000元、薪扣額調高7000元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部賦稅署公布，明年綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額分別調高至9.2萬元、12.4萬元、20.7萬元，2023年5月申報2022年綜所稅時適用。圖／本報資料照片
財政部賦稅署公布，明年綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額分別調高至9.2萬元、12.4萬元、20.7萬元，2023年5月申報2022年綜所稅時適用。圖／本報資料照片

全民減稅！主計總處公布的物價指數（CPI）漲幅達到調整標準，財政部賦稅署今（24）日公布，明年綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額分別調高至9.2萬元、12.4萬元、20.7萬元，2023年5月申報2022年綜所稅時適用。

對單身上班族而言，免稅額及扣除額至少增加1.5萬元，可省稅750元到6,000元；對雙薪四口之家而言，至少可省稅1,900元、最多可省1.52萬元。

此外遺贈稅免稅額也達調整標準，賦稅署公布，贈與稅免稅額從220萬元調高至244萬元，遺產稅免稅額從1,200萬元調高至1,333萬元。

根據《所得稅法》規定，當前一年11月至當年10月共12個月的平均CPI，若較前一次調整年度累積漲幅達3%，財政部將依據上漲程度，調整綜所稅免稅額、標準扣除額、課稅級距金額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、退職所得定額免稅額等六項額度。

其中免稅額、課稅級距及退職所得，前次調整年度是在2017年，累積至今年漲幅達4.17%；而標扣額、薪資扣額額及身心障礙扣除額，則在2018年稅改當年調整過，漲幅達3.35%。

至營利事業及個人免依所得基本稅額條例(以下簡稱本條例)規定繳納所得稅之基本所得額金額、計算基本稅額時基本所得額應扣除之金額及免予計入個人基本所得額之保險死亡給付金額，依本條例規定，每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達10%以上時，按上漲程度調整之。因111年度適用之平均消費者物價指數較上次調整年度(102年度及103年度)適用之指數相較，未達應行調整標準，爰免予調整，各項金額與110年度相同。

此外《遺產及贈與稅法》則規定，免稅額等金額，物價指數較前次調整達10%以上時，依據上漲程度調整。

前次遺贈稅免稅額調整是在2009年，上漲幅度11.09%。

111年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距金額一覽表。財政部賦稅署提供
111年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距金額一覽表。財政部賦稅署提供

免稅額 消費者物價指數 綜所稅

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