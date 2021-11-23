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財政部找地方政府喝咖啡 盼6縣市跟進囤房稅

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

財政部今召集18縣市稽徵機關代表討論囤房稅，會中表態希望新北市、桃園市、台中市、高雄市及新竹縣市等外界認為「房價漲幅」較高的6縣市，可以跟進台北市、台南市，依照囤房戶數訂定差別稅率，6縣市表示將進行研議。

房價持續上漲，外界關注囤房稅議題，多名立委要求財政部修法，訂定全國歸戶為基礎「囤房稅」制度，並根據囤房戶數多寡訂定差別稅率。

財政部賦稅署表示，會議中找來房價漲幅較大的6都及新竹縣、市，並請台北市、台南市分享訂定與徵收囤房稅差別稅率的經驗，希望新北市、桃園市、台中市、高雄是及新竹縣市能仿效跟進。

賦稅署也表示，會中參與的8縣市都反對囤房稅改採全國歸戶，認為將造成稅制複雜、稽徵困難及縣市間的協調問題，希望能維持現狀。

另一場下午的會議，參與者為明年重新評定房屋稅稅基的13個縣市，賦稅署表示，包含台南市、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、基隆市、花蓮縣、台東縣、連江縣等13個縣市必須在明年6月30日前完成稅基評定，於明年7月1日至後年6月30日適用。

賦稅署也表示，彰化縣房屋稅稅基1984年來從未調整過，遠落後其他縣市，已要求彰化縣明年要適時上調。

此外，針對全國各地方縣市提高囤房稅率1.5％到3.6％的上下限，財政部表示，已經發函書面調查各縣市的看法與意見，預計週五、26日會回覆。

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