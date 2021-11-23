大S離婚...保險法專家：善用民法這規定 怨偶也能好聚好散

藝人大S與大陸夫婿汪小菲昨（22）日宣布離婚，此事不僅引起社會大眾熱議，未來兩人如何處理小孩的監護權及其名下數億資產，也成為外界關注的焦點。台灣《保險法》權威、北宇管顧總經理劉北元指出，從訴訟成本的角度來看，若能善用《民法》對子女監護權及夫妻財產變更制度的規定，則即使夫妻雙方對於離婚條件還未達共識，也能降低衝突，逐步解決問題，讓兩人有更多的機會可以祝福彼此、好聚好散。

根據媒體報導，大S於2010年在北京派對上見到汪小菲，兩人只認識49天、見面4次，就步入婚姻，怎料10年的婚姻到如今卻畫下句點。據了解，大S其實早在11月初就正式向台北地院訴請與汪小菲離婚，雙方目前都已委任律師詳談，將針對財產及1對子女未來進行協商。

離婚卡關兩大因素：小孩與財產

曾擔任律師多年，過去也曾處理過高資產人士離婚訴訟的劉北元表示，婚姻關係是人生中一種全新的身份與財產關係的建立，因此，婚姻破裂時，最難處理的也是身分與財產關係的抽離。許多夫妻對於離婚這件事早有共識，但卻因為對於由誰來行使或負擔未成年子女的權利義務（以下簡稱監護權歸屬）及財產分配問題，遲遲無法達成協議，甚至於最終對簿公堂。

劉北元以最近友人找他諮詢的兩個離婚個案為例指出，一對是因為財產因素，女方不願離婚；另一對則是因為子女監護權的爭執，雙方正準備要上法院尋求裁判離婚。這二對怨偶都有一個共同的狀況：夫妻都已經分居多年。

值得注意的是，上述案例走上裁判離婚一途，這是一個對立性非常強的選項。劉北元指出，一旦選擇裁判離婚，非常容易加深雙方的怨懟，若再把小孩監護權與財產問題都考慮進去，這場訴訟將曠日費時。

低衝突制度 打開夫妻離婚僵局

其實，夫妻離婚未必一定要上法院針鋒相對。劉北元表示，根據《民法》規定，夫妻難於或不繼續維持共同生活，不同居已達六個月以上時，夫妻的一方可以向法院聲請酌定對於未成年子女的監護權，也可以向法院聲請將夫妻法定財產制變更為分別財產制，一旦法院准許夫妻改用為分別財產制，雙方接著就可以處理過去婚姻關係中所累積的婚後財產分配問題。也就是說，在一定條件下，法律准許夫妻在沒有離婚的狀態下，先解決子女及財產的問題。

而且，若夫妻有依據前面所提到的民法規定，向法院酌定子女監護權或是改用分別財產制者，於辦理法院裁定所屬年度及以後年度之綜合所得稅結算申報時，可檢附法院裁定書影本各自辦理結算申報及計算稅額。

劉北元表示，上述這些規定在夫妻雙方因為子女或財產問題，使離婚協商陷入僵局時，除了裁判離婚外，另一種對立性比較低的選擇。畢竟，若因為子女及財產分配問題而無法離婚，讓婚姻及家庭生活陷入長期動盪的局面，對於夫妻或是子女都是不利的「三輸局面」。