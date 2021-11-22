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台版最低稅負制上修稅率 恐衝擊創投、證券業

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
為接軌全球最低稅負制，財政部考慮將修正我國現行最低稅負制，作為因應方案之一。圖／本報系資料庫
為接軌全球最低稅負制，財政部考慮將修正我國現行最低稅負制，作為因應方案之一。圖／本報系資料庫

為接軌全球最低稅負制，財政部考慮將修正我國現行最低稅負制，作為因應方案之一，勤業眾信今（22）日指出，由於二者稅制存在不少差異點，此方案恐讓證劵業、創投業者，以及未上市櫃公司的併購案，造成非預期的稅負衝擊。

勤業眾信稅務部資深會計師徐有德指出，台版最低稅負制就是指現行的《所得基本稅額條例》，其實是仿照國際上的Alternative minimum tax（AMT）訂定的稅制，主旨在避免企業享受過多租稅優惠、免稅所得，而須繳納「最低稅額」，概念類似在國內的最低消費額。

徐有德表示，然而近來熱議的全球最低稅負制（GloBE），目標則是避免跨國企業資本向低稅負國家，而給予母國所在地課稅權。

日前財政部曾拋出未來稅改方向，可能會將現行稅率為12%的台版最低稅負制（AMT），提高至15%以符合全球版標準，徐有德表示，由於二者的稅制設計不同，此舉將造成意外的效果之一，在於影響以投資為專業的公司。

徐有德表示，台版最低負制的目標之一，是對原本免稅的所得課稅，而我國主要的免稅所得，是證券交易相關的所得，因此若上修稅率，諸如證劵業、創投業，以及專業投資公司等，將直接受到衝擊，同時對未上市櫃的營利事業併購案，也會產生額外增加的稅負成本，主管機關務必納入考量。

徐有德強調，二種最低稅負的稅基、稅率計算都有差別，譬如全球版在計算時，會涵蓋盈餘分配扣繳稅等項目，而台版則是額外扣繳，這方面也宜納入評估。

免稅 創投 財政部 稅改

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