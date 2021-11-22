過世百年收到地價稅單 子孫驚訝兩筆精華區土地未繼承

目前正是地價稅繳納時節，台南市安平區一名李姓男子最近接獲地價稅單，竟然是已去世百年的曾祖父名下土地，由於過去從未接到稅單，家人也不知有這筆土地，讓他摸不清頭緒。市府財稅局表示，市府持續清查地籍中，發現這筆未繼承土地，一直沒有繳稅，才會嘗試寄送稅單，後代子孫只要繳清積欠的5年稅款，就可以辦理繼承。

「市政府是很欠錢嗎？連過世百年的人都能接到稅單」李姓男子接到稅單相當驚訝，雖然土地位在台南安平風景區的正中心精華地段，但因為土地不大，加上多數是公設保留地，正與家人商量是否要辦理繼承。

財稅局表示，地價稅徵收截止日期到11月底，今年大約寄出70萬戶的地價稅單，總稅金約57億多元，其中約百分之98都可以取得稅金；但台南市地政局清查，全市大約還有10萬筆土地未辦繼承，也就是找不到繳地價稅的人，市府每年會透過各種管道，嘗試找到土地所有或使用人來繳稅，不過這種案件不多，一年頂多百件，不過只要找到人，大約有6成都會繳稅，不無小補。

李姓男子世居安平，家族在安平有多筆土地，他最近收到地價稅單，上面的納稅人卻是他的曾祖父，早在日治時期就過世，「還好我有掃墓、知道曾祖父的名字，否則會以為是寄錯了」，稅單上是兩筆土地，共約46平方公尺，稅金936元，他好奇查詢，才發現真的是曾祖父名下的土地，但家族這麼多年來從未發現有這兩筆土地，也從未接到稅單及繳稅。

財稅局表示，台南市有很多土地都是後代公同共有，繼承者動輒數百人，繼承困難，依法這類的土地所有的繼承人都是納稅義務人，只要有一人繳納即可，但不少土地因未實際繼承，子孫不一定願意繳稅，地政局每年都會設法透過各種管道，找到納稅人，包括地政、戶政系統、健保、勞保等，甚至連監獄、入出境資料都會去勾稽。

而子孫如果要辦理繼承前，也必須先取得納稅證明，如果已長期未繳稅，財稅局會追繳5年的欠稅。