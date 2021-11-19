藝術品拍賣課稅新制 子法規出爐

藝術品拍賣課稅新制修法後，子法規於今（19）日正式出爐，法規內容要求，拍賣會的主辦方應於活動前一個月向文化部提出申請，相關拍賣品才可依6%利潤率、20%稅率的優惠標準來課稅。

文化部、財政部今日共同發布藝品拍賣課稅新制相關子法規，內容指出，經文化部認可的文化藝術事業，在我國境內辦理文物或藝術品的展覽及拍賣活動，可向文化部申請核准，讓藝品改採分離課稅模式，不過須由主辦方擔任扣繳義務人。

分離課稅的最大誘因在於租稅優惠，根據子法規內容，由合格的主辦方、核准範圍內的文物或藝術品交易收入，是以成交價額的6%視為所得，再依20%稅率扣取稅款。換句話說，拍定價1,000萬元的藝術品，只要繳12萬元（1,000萬*6%*20%）所得稅。

值得注意的是，子法規當中規定，若賣家為我國稅務居民，而且是個人賣家，主辦方應取得這位同意採分離課稅的文件，否則還是會回歸原制，讓這件交易回歸財產交易所得的計算，無法適用分離課稅的優惠。

相關辦法中也要求，經核准辦理藝品的展覽或拍賣的文化藝術事業，除了應於活動一個月前提出申請，還有義務在事後留存多項資料，包括買賣雙方及代理人的身分證明文件及聯繫方式、個別文物或藝術品的交易日期、品項、金額紀錄及稅務申報資料等。

特別針對交易金額逾新台幣50萬元（含等值外幣）以上的交易，主辦方還另有義務，須留存買方針對所有交易款項的支付憑證；上述所有應留存的資料，應自交易完成日起算，留存至少七年。