萬中選一！國稅局績優營業人表揚 金酒連3度獲獎

財政部為了鼓勵公司行號誠實開立發票，年年都會舉辦「開立統一發票績優營業人選拔」，今年金酒公司再度獲得此項殊榮，這已經是第3次獲獎，北區國稅局長王綉忠今天親赴金門酒廠頒獎表揚，由金酒公司董事長黃怡凱代表受獎。

這項績優營業人頒獎今天在金酒公司多媒體簡報室舉行，王綉忠親赴金門酒廠主持頒獎表揚，表達恭賀及感謝之意，包括財政處長孫國智、主計處長王坤龍、金門稅務局長董梨卿等人都到場，與金酒員工一同見證。

王綉忠表示，恭喜金酒公司再次獲得開立統一發票績優營業人殊榮，這是金酒公司的第二度獲獎，前一次是在97年獲獎，此外，金酒公司的福委會也在108年獲獎，所以算是該公司第三次獲獎，相當不容易。

王綉忠也肯定金酒公司，早在99年就導入電子發票，今年到8月底所開立的電子發票，已經高達48萬張，可以說長期配合稅制、稅政的推動，新冠疫情爆發也協助產製75度防疫消毒用酒精供縣民使用，因此從北區國稅局轄區營業人高達540237家脫穎而出，成為獲財政部核定110年度績優營業人136家其中之一，獲獎率為萬分之2.5可說是非常地不容易。

金酒公司董事長黃怡凱表示，對於獲財政部頒發「110年度開立統一發票績優營業人」獎項，公司倍感榮耀，此次頒獎因疫情沒有辦法大場面舉行，國稅局非常有心的把這個獎項親送到公司頒發，也是對誠實開立統一發票，依法申報納稅增裕庫收之營業人，及對合法經營優質企業最大的嘉許與鼓勵。