台沙租稅協定明年起適用 台肥、中鼎、東元等企業利多

財政部今天宣布，我國與沙烏地阿拉伯避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（台沙所得稅協定）經雙方完成相互通知程序，於今年11月1日生效，自明年1月1日起適用。包括台肥、中鼎工程、東元電機等已在沙烏地阿拉伯投資的企業，明年起可享有減稅利多，也不再有被雙重課稅的困擾，出現爭議也有解決機制。

依據經濟部統計，109年沙烏地阿拉伯為我國第15大貿易夥伴，我國則為沙烏地阿拉伯第11大出口市場，雙方貿易關係密切。

財政部國際財政司司長李雅晶表示，台沙所得稅協定為我國第34個生效之全面性所得稅協定，也是財政部長蘇建榮任內繼台捷租稅協定後，簽署的第二個全面性所得稅協定。台沙所得稅協定是我國與中東伊斯蘭教國家生效的首個全面性所得稅協定，具指標性意義。

台沙所得稅協定簽署後，我國企業及個人在沙國可享租稅減免，將有助於減低跨境貿易投資障礙，為雙方經貿投資往來、產業合作及技術交流提供更優質租稅環境。

官員舉例，台沙所得稅協定生效後，未於沙國設立固定營業場所，且派員服務不超過半年的台商，提供沙國公司技術服務的收入，原本要就源扣繳15%的稅，協定生效後免稅。沙國稅法無單方消除雙重課稅規定，台沙所得稅協定提供沙國公司消除雙重課稅機制，可大幅減輕沙國公司的租稅負擔，提升投資我國的意願，深化雙邊經貿投資合作關係。

依據經濟部投資審議委員會統計，自1952年至2019年12月止，台商赴沙烏地阿拉伯投資累積件數共9件，投資金額約1800萬美元，投資產業包括礦業及土石採取業、紡織業、印刷及資料媒體儲存製造業、基本金屬製造業、營造業、金融保險等。

在沙國有設點投資的主要台商，包括台肥、中鼎工程、東元電機、寶利石材、微星、華碩及大同公司，還有其他餐飲服務業者。

沙國近年推動重要經濟政策「願景2030計畫（Saudi Vision 2030）」，積極擴大基礎建設，提升外人投資比例，增加非石油收入。財政部表示，台沙所得稅協定生效適用將有利台商布局中東市場享有合理安定稅負，解決或預防其從事跨境活動面臨重複課稅爭議，排除租稅對其從事跨境經濟活動決策的干擾，使企業發展及布局回歸經濟資源分配及市場機制考量。