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華南期姬清涼照引關注 公司回應將符合期待發行

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

華南金控（2880）旗下華南期貨送客戶2022年新桌曆用員工「清涼照」引發熱議，華南期貨今（18）日表示，華南期貨2022 CHANGE桌曆將待公司內部確認後印製發送，以符合社會期待。

網傳一份華南2022新桌曆電子檔，但因封面所用的七位美女照過於清涼，引發外界評價兩極，今日更是驚動到財金部會。上午證期局局長張振山至立法院財政委員會前被詢問看法，他回，這是商業行業，但是「商業行為也要符合社會的期許，這是必要的」；財政部得知後也打電話向華南關心此事。

據了解，華南金孫公司華南期貨自行印製桌曆出版，照片並未呈報金控集團總公司做篩選，並不是官方確定發行的版本，華南期貨也說，之後內部確認後印製發送的版本，會符合社會期待。

華南期貨聲明如下：

新冠肺炎疫情延燒近二年，改變了大家的生活日常，社會人群充滿隔閡，彼此不再緊密聯繫。所幸近日國內疫情趨緩，疫苗接種覆蓋率也日益普及，為了掃除疫情帶來的陰霾，在眾所期待下，華南期貨規劃推出2022 CHANGE桌曆，期待傳達給社會夢想、熱情與團結的正向能量。對於近日於網傳華南期貨2022 CHANGE桌曆所引發之紛擾，特此聲明：

一、本公司自2017年起每年由營業員自發性籌劃拍攝桌曆贈送客戶，本為行銷推廣之良善立意，呈現清新、活力、團結之氛圍，期營造品牌親和力。

二、本公司往後於行銷推廣規劃時，將加強落實呈報機制，避免造成集團內部訊息落差。

三、本公司營業員之專業能力為交易人有目共睹，多年來備受市場肯定。

四、近日於網傳本公司桌曆電子檔非為正式版本，華南期貨2022 CHANGE桌曆將待本公司內部確認後印製發送，以符合社會期待，感謝各界關心與支持。

期貨 疫情 華南金控

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