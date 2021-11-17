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因應全球最低稅負制 財部審慎評估調整國內稅率

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
全球最低稅負制預估將於2023年上路，財政部有兩大因應策略，第一是審慎評估調整我國企業最低稅負制稅率；第二是推動受控外國企業（CFC）制度。圖／聯合報系資料照片
全球最低稅負制預估將於2023年上路，財政部有兩大因應策略，第一是審慎評估調整我國企業最低稅負制稅率；第二是推動受控外國企業（CFC）制度。圖／聯合報系資料照片

全球最低稅負制預估將於2023年上路，財政部明（17）日將前往立法院針對此議題專案報告，今日出爐的書面報告指出，財政部有兩大因應策略，第一是審慎評估調整我國企業最低稅負制稅率；第二是推動受控外國企業（CFC）制度。

全球最低稅負制是全球稅改方案的一環，OECD近期將提出全球企業最低稅負制的立法範本，並由包容性架構成員國參考據以制定其國內法普遍採行，預計2023年實施。

財政部表示，我國雖非OECD包容性架構成員，然屬於我國租稅管轄區且符合前述營收門檻的企業，目前包括我國跨國企業集團（160家）及外國跨國企業集團（259家）在我國的成員，估計有419個跨國企業集團將受全球企業最低稅負制影響。

為因應全球最低稅負制，財政部指出，首先將審慎評估調整營利事業所適用的基本稅額（我國最低稅負制）徵收率。

財政部表示，我國自2006年起實施最低稅負制，其立法目的為使適用租稅減免規定而繳納較低稅負或甚至免稅之企業，至少應負擔一定比例之所得稅基本稅額，落實對國家財政之基本貢獻。

目前台灣的營利事業基本稅額徵收率為12%，且營利事業實質有效稅率低於 15%，財政部表示，若能適度提高營利事業最低稅負制稅率，將可避免全球企業最低稅負制實施後，發生將我國跨國企業集團的課稅權拱手讓人的情形，財政部會審慎評估調整營利事業基本稅額徵收率的必要性及適當時機。

財政部官員表示，目前是先盤點手中的各項因應工具，接下來還要視國際情勢來審慎評估。而OECD雖表示2023年全球最低稅負制上路，但各國國內法立法期程不一，實際上還要再觀察。

此外也將審慎研議CFC上路日期，完善我國稅至，鞏固稅收。

財政部表示，鑑於OECD尚未提出立法範本，部分執行措施仍未明朗，且將由各包容性架構成員國透過國內法化方式推動，本部將持續關注其實質負擔稅率計算方式、排除項目、執行技術與程序、各包容性架構成員國之國內法制定情形等，通盤評估我國課稅規定配合修正之必要性與可行性。

財政部 所得稅 免稅

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