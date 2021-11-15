第一金連11年主辦統一發票路跑 累捐241萬張發票

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
財政部110年統一發票盃路跑活動於凱達格蘭大道及大佳河濱公園盛大開跑，財政部部長蘇建榮(右二)、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴(左二)、財政部次長莊翠雲(右一)共同為休閒組鳴槍。第一金控/提供
財政部110年統一發票盃路跑活動於凱達格蘭大道及大佳河濱公園盛大開跑，財政部部長蘇建榮(右二)、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴(左二)、財政部次長莊翠雲(右一)共同為休閒組鳴槍。第一金控/提供

第一金控（2892）今天發布，財政部與第一金共同主辦「財政部110年統一發票盃路跑活動」，在大家熱情參與及發揮愛心下，成功募集到71萬6,888張發票，其中有17萬張來自於第一金控集團員工愛心募集，並將發票全數捐贈公益。這也是第一金控集團連續11年與財政部共同主辦「統一發票盃路跑活動」，累計共捐贈逾241萬張發票，嘉惠全台44家社福機構或弱勢團體。

第一金表示，本次活動主題「2021活力臺北RUN雲端發票FUN第一」，呼籲民眾消費時要主動索取統一發票，同時鼓勵下載統一發票兌獎App，利用載具儲存雲端發票，共同環保愛地球。本次路跑活動在14日分別於凱達格蘭大道及大佳河濱公園盛大開跑，由財政部部長蘇建榮、第一金控董事長邱月琴引領休閒組民眾一起健康向前跑，以行動支持並鼓勵民眾「捐發票獻愛心」，為愛跑第一。

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第12年，累計號召全國約60萬民眾響應參與。今年成功募集到71.68萬張發票，其中有17萬張來自於第一金控集團員工愛心募集，並將發票全數捐贈予「財團法人中華民國兒童燙傷基金會」、「社團法人中華民國肯愛社會服務協會」、「財團法人台北市自閉兒社會福利基金會」、「財團法人育成社會福利基金會」、「社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會」及其他各縣市21個受贈團體，希望藉由這場捐發票獻愛心的公益活動，讓民眾行善又運動、身心皆愉悅。

財政部110年統一發票盃路跑活動，由財政部與第一金控共同主辦。第一金控/提供
財政部110年統一發票盃路跑活動，由財政部與第一金控共同主辦。第一金控/提供

第一金控 統一發票 財政部

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