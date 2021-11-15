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聯合漲價？楊金龍：部分哄抬炒作「沒有東西會一直漲」

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
中央銀行總裁楊金龍。本報資料照片
中央銀行總裁楊金龍。本報資料照片

物價漲，房價飆，有多位立委關注相關問題，詢問是否有聯合漲價的問題？中央銀行總裁楊金龍今早在立法院財委會答詢時表示，目前物價上漲屬短暫性的，有基期因素，多數機構預測明年台灣物價會調降；零售餐飲受疫情影響大，現在慢慢好轉，消費增加，可能藉漲價彌補過去的虧損，部分有哄抬的現象。

在房價方面，楊金龍認為，房價有部分是基本面因素，也有部分是炒作，央行選擇性管制，財政部推房地合一2.0與內政部查紅單炒作，會有一定作用。

通膨問題是今天立法院財委會朝野立委質詢的重點，楊金龍表示，雖然1-10月台灣通膨率已經來到1.82%，高於央行預測，不過央行仍維持原先預測今年CPI不會超過2%。民生物資確實有上漲，但央行貨幣政策看中長期，兩年來看很穩定。

楊金龍強調，物價溫和上漲是健康的，企業賺錢才有利潤可以雇用員工，但台灣有兩極化的問題，今年製造業薪資成長幅度高但服務業低，扣除物價上漲的影響，製造業實質薪資上漲4.08％，但批發零售業實質薪資則是負的，沒有調薪但物價還上漲。

林德福表示，民眾大嘆物價回不去了、房價也飆漲。楊金龍說，成立平價專區是很好的作法，給消費者選擇去買平價的商品，競爭很重要。房價有部分是基本面，有部分是炒作，「沒有一種東西會一直持續上漲上去」，房價什麼時候會修正，投資人要小心，相關部門也會滾動式檢討相關措施。

物價 房價 楊金龍

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