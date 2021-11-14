財政部辦路跑活動 募集近72萬張發票全數捐出

財政部110年統一發票盃路跑活動，今(14)日清晨分別於凱達格蘭大道及大佳河濱公園盛大開跑！由財政部部長蘇建榮及第一金控（2892）董事長邱月琴等人帶領萬名跑者一起健康向前跑，以行動支持並鼓勵民眾參與「捐發票做愛心」。

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第12年，今年由財政部與第一金控共同主辦，不同往年在全國各地舉辦五場，今年僅此一場，除9K挑戰組及4K休閒組外，並新增21K半馬組，更首創總統府及大佳河濱公園雙起跑點先例，吸引眾多跑者熱情響應。

而此次活動主題「2021活力臺北RUN 雲端發票FUN第一」，呼籲大家消費時除了要主動索取統一發票，更鼓勵民眾下載統一發票兌獎APP，利用載具儲存雲端發票，共同為下一代節能減紙愛地球。

財政部表示，活動現場由第一金控、公股事業及許多行政機關等設置宣導攤位，提供多項闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，更精心安排舞臺節目及抽獎活動，路跑沿線有社區團體組成啦啦隊，替選手們加油打氣，為跑者歡呼。

財政部表示，在第一金融集團同仁們及跑者的熱情參與及發揮愛心之下，共募集發票716,888張，全數捐贈財團法人中華民國兒童燙傷基金會、社團法人中華民國肯愛社會服務協會、財團法人台北市自閉兒社會福利基金會、財團法人育成社會福利基金會、社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會及其他各地之21個受贈團體，藉由每一位民眾捐出發票累積的愛心，發揮協助弱勢團體的力量，讓民眾度過一個有愛心又健康的假日早晨。